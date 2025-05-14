截图来源：山东省教育招生考试院

人民网北京5月14日电 （记者李依环）近日，“小伙为救同学职教高考语文缺考”话题冲上热搜，引发广泛关注。山东省教育招生考试院今天发布公告称，将按照规定程序启用春季高考语文科目副题，安排姜某参加考试。

公告指出，5月10日上午，山东春季高考知识考试开考。当天早上，山东省城市服务技师学院考生姜某在与同学乘车赴考点途中，因抢救并护送突发心梗的同学就医耽误参加首场语文考试。当地教育招生考试单位和山东省城市服务技师学院核实情况属实。

记者了解到，山东省普通高等学校招生考试分为春季高考和夏季高考两种类型，春季高考主要面向中等职业教育学校毕业生，夏季高考主要面向普通高中毕业生。春季高考分为“知识”和“技能”两部分，“知识”部分全省统一命题，统一组织考试。

据媒体此前报道，对于遗憾错过考试，考生姜某回应说，“考试一次没考还有下一次，但是同学的生命只有一次，错过了就不会再重来”，引发许多网友点赞。

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