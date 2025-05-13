人民网北京5月13日电 （唐婕）近日，由高校毕业生就业协会主办，高校毕业生就业协会职业教育就业工作委员会和机械工业出版社协办，济南职业学院承办的“技能报国·职教有为——优秀毕业生成长之路”专题研讨会在济南职业学院举行。

活动现场。主办方供图

会议围绕“职业教育赋能高质量发展”“职教学子以技能成就人生”等议题，通过政策解读、案例分享、经验交流等形式展开研讨。高校毕业生就业协会驻会副会长许世杰指出，中国式现代化的核心是人的现代化，职业院校培养的高技能人才至关重要。为破解职业教育社会偏见等问题，教育部职成司委托协会编撰“职引未来”系列丛书，这些案例覆盖多领域人才，对职校生、职业教育及社会具有重要意义。

在主题报告环节，教育部职业教育发展研究中心副主任黄辉提出，职业院校应构建全程化职业指导体系，通过职业生涯规划课程和全链条服务机制，帮助学生树立正确成才观。

会议期间还举行了“职引未来”系列丛书第二轮征集启动仪式，高校毕业生就业协会驻会副会长发布了“职引未来”第二轮征集通知。

(责编：陈琦、刘凡)