打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“技能报国·职教有为”专题研讨会在济南举办

2025年05月13日13:57 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京5月13日电 （唐婕）近日，由高校毕业生就业协会主办，高校毕业生就业协会职业教育就业工作委员会和机械工业出版社协办，济南职业学院承办的“技能报国·职教有为——优秀毕业生成长之路”专题研讨会在济南职业学院举行。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

会议围绕“职业教育赋能高质量发展”“职教学子以技能成就人生”等议题，通过政策解读、案例分享、经验交流等形式展开研讨。高校毕业生就业协会驻会副会长许世杰指出，中国式现代化的核心是人的现代化，职业院校培养的高技能人才至关重要。为破解职业教育社会偏见等问题，教育部职成司委托协会编撰“职引未来”系列丛书，这些案例覆盖多领域人才，对职校生、职业教育及社会具有重要意义。

在主题报告环节，教育部职业教育发展研究中心副主任黄辉提出，职业院校应构建全程化职业指导体系，通过职业生涯规划课程和全链条服务机制，帮助学生树立正确成才观。

会议期间还举行了“职引未来”系列丛书第二轮征集启动仪式，高校毕业生就业协会驻会副会长发布了“职引未来”第二轮征集通知。

(责编：陈琦、刘凡)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部