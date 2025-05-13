人民网北京5月13日电 （记者郝孟佳）日前，北京市委教育科技人才工作领导小组印发《关于促进中小学生身心健康发展的若干意见》（以下简称“身心健康二十条”）。北京市教委相关负责人介绍，“身心健康二十条”首次对学生身心健康进行一体谋划部署，同步提升学生强健体魄和积极心理品质，促进学生德智体美劳全面发展。

记者了解到，此次出台的“身心健康二十条”共五大部分，20项具体措施，聚焦五育融合、学校主导、家庭育人、社会参与、组织保障，突出学校、家庭和社会三个层面环境建设，关注同伴、师生和亲子三大关系的培育和优化。

北京市教委相关负责人表示，强化五育融合，重点是使学生自身强，有效增强自身心理韧性和抗压能力，让每一‘育’都作用于学生的健康成长，让学生拥有未来成长需要的强健体魄、心理素质和意志品质，使学生能够从容面对未来学习生活工作中的压力和挑战。”

每名学生至少参加1个兴趣小组或社团

在学校育人方面，组织形式多样的班集体活动，积极支持学生融入学校、融入团体，建立学习小组、兴趣小组、学生社团、“学伴”等互助机制，每名学生至少参加1个兴趣小组或社团。引导学生正确理解同学间差异、正确处理同学间矛盾冲突。

“身心健康二十条”提出，鼓励有条件的学校试点设立“成长导师”，对需要给予引导的学生制定支持方案，进行“一对一”帮扶指导。鼓励教师做学生愿意倾诉和求助的“大朋友”，建立“师生对话日”“心灵信箱”“午餐面对面”等沟通机制。

北京市教委相关负责人解析，此次出台的“身心健康二十条”紧紧围绕“育人”，关注每一名学生，不断优化学生成长节奏，引导学校构建精准支持、持续发展、多元协同的育人生态环境，办有温度的教育、促学生有力量的成长。

六类情况做到“六必访“

“身心健康二十条”提出，注重家庭建设，倡导家长每天与孩子“倾听一刻钟，活动一小时”。推动“家长会、家长课、家访行”有效落地，鼓励家长走进学校，深入了解教育教学实践，参与学生身心健康活动。要落实落细家访制度，对特殊家庭、行为异常、情绪突变、学业困难、社交障碍、生活变故六类情况做到“六必访”。

在学生健康使用网络方面，“身心健康二十条”指出，要引导学生养成科学使用电子设备习惯，提升学生网络素养，严格学校手机管理制度。强化家庭教育指导，鼓励学生和家长共同开展“息屏行动”，减少对电子产品过度依赖。

在学生健康体检制度方面，“身心健康二十条”明确，要开展学生常见病和健康影响因素监测、学龄前儿童远视储备量监测，重点关注和预防近视、肥胖、脊柱侧弯等影响学生健康的问题。

(责编：李昉、熊旭)