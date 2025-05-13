原标题：以学科建设为牵引 东中西部协同创新育英才

人才是第一资源。今年的《政府工作报告》提出，促进人才区域合理布局，加强东中西部人才协作，鼓励优秀人才在中西部地区建功立业。强化教育对科技和人才的支撑作用，以东中西部高校协同创新推进人才合理布局，有助于提高人才供需适配性，在服务国家区域重大战略、推动区域协调发展的同时，促进高质量充分就业。

国家持续优化区域教育资源配置，推动东中西部教育协作，政策支持逐步制度化，科研与人才交流日趋频繁。教育协作带动人才布局，呈现出“俊才西部栖”的可喜局面。然而，协作模式仍面临现实困境与未来挑战。一方面，部分协作流于形式，单向输出且依赖政策驱动，缺乏内生动力，协作机制尚不稳固，育人实效有待提升；另一方面，全国统一大市场加快构建、区域重大战略深入实施及新一轮科技革命加速演进，对深化东中西部务实合作、培养高层次创新人才提出更高要求。在新发展阶段，如何通过协同创新激发内生动力，推动大学生真正在中西部地区扎根、成长、建功立业，成为当前东中西部高校协作亟须破解的关键问题。

以学科协同建设为牵引，夯实创新合作的战略基石。当前，国家战略需求与科技变革趋势正从供需两端同步重塑学科体系格局。在需求端，以高质量发展为目标，高空、低空、极地、深海等战略领域对关键学科提出更高要求，驱动传统学科革新升级。在供给端，人工智能、量子信息等新兴技术持续突破，催生新兴学科与交叉学科加速发展。东中西部高校应顺势而为，协同优化学科布局，前瞻布局未来学科和前沿交叉领域。紧扣国家重大战略与区域发展需求，依托特色资源联合打造具有战略支撑力的学科集群；同时深化学科交叉融合，打破壁垒，提升整体创新效能。通过学科体系优化布局，形成协同育人、协同创新、协同服务的新格局，夯实支撑国家重大发展战略的学科根基。

以共建共享的平台体系为支撑，打通协同创新的关键链条。平台建设既是拓展学科布局的延伸，亦是合作成果转化的重要支点。当前，东西部协同合作已有诸多探索，但仍需在高质量、全方位、多层次的平台建设上持续发力，真正打通政产学研用的关键链条。具体而言，应积极探索政府—企业—高校协同合作模式，形成多方资源深度融合的创新闭环：政府精准对接区域发展需求，搭建实践平台；企业深度聚焦应用场景，抛出现实问题；高校躬身解题，推动技术攻坚与成果转化，构建三方良性互动、协同共赢的合作机制。中国人民大学宜宾研究院、社会科学高等研究院（深圳）等的探索表明，依托“地方出题、学校答题”机制，积极拓展高质量校地合作，能够有效积蓄服务区域发展的创新动能，促进产业链、人才链、教育链、创新链深度衔接，为东中西部协同创新提供稳定高效的支撑体系。

以扎根祖国大地的科研为纽带，提升协同创新的实际成效。做准确把握中国发展脉络，科学谋划未来发展路径的科学研究，是推动东中西部协同创新走深走实的重要前提。面向新发展阶段，东中西部协同创新需紧扣国家战略布局和区域发展需求，围绕中国式现代化进程中的重大理论和现实问题，加强战略性、前瞻性、学理性应用研究。一是坚持问题导向，推动科研选题贴近地方发展和社会需求，鼓励师生深入基层，把论文写在祖国大地上。以中国人民大学“中华人民共和国脱贫攻坚史（以下简称832工程）研究”为例，项目通过遍访832个原国家级贫困县，以“中国重大、数据驱动、科学方法”为指导，为人类发展难题搜寻低成本、可持续的答案。二是强化应用导向，推动科研成果落地转化，打通科技攻关到实践应用的最后一公里。通过强化实践导向、优化科研布局，引导高校在服务国家战略和区域协调发展中不断提升创新效能，进一步提升科研对东西部协同创新的支撑力与牵引力。

以优势互补的育人机制为根本，筑牢协同创新的人才支撑。人才培养是推动东中西部协同创新的基础工程。立足新发展阶段，应打破地域壁垒，推动教育资源共建共享，搭建高效协同的育人平台与合作机制，培养一批有品格觉悟、有专业本领、有健康身心的“三有人才”。一方面，依托“共享式”远程教学平台，积极推进联合培养、访学交流机制，促进优质教育资源跨区域流动。另一方面，充分发挥中西部地区在锤炼意志品质、涵养家国情怀等方面的独特优势。以西藏大学经济与管理学院民生发展研究中心为例，该中心通过每两年开展一次的民生发展入户调查，引导青年学子在基层实践中培养家国情怀、提升专业素养。通过构建互联互通、优势互补的跨区域育人机制，推动东中西部实现双向交流、互利共赢，为东中西部协同创新持续注入人才动能。

以政策引导的社会实践为抓手，补上中西部地区的人才短期缺口。依托社会实践，将中西部建设作为青年人才的“第二课堂”，是深化东中西部协同创新、夯实人才支撑的重要途径。应以政策为牵引，持续完善西部计划、“三支一扶”计划等引导性项目，拓宽实践平台，丰富服务形式，鼓励更多青年到中西部基层一线锤炼本领、服务发展。通过构建多层次、可持续的实践育人体系，激励青年在实践中涵养家国情怀，真正在中西部地区扎根、成长、建功，为区域协调发展提供智力支持。

以完善的配套设施为保障，健全中西部人才“引得来、留得住、用得好”的长效机制。当前，城市间人才竞争持续升级，各地围绕引才、留才、育才综合施策，推动人才竞争格局重塑。面对愈发激烈的人才争夺态势，中西部地区需立足长远、系统谋划，加快构建多层次、全周期的人才保障体系，增强人才长期扎根发展意愿。通过整合住房、教育、医疗等公共服务资源，形成覆盖人才落户、生活品质提升与终身发展的综合支持体系，全面提升人才对中西部地区的归属感、获得感与发展信心，实现人才“引得来、留得住、用得好”的良性循环。

深化东中西部高校协同创新，既是优化人才布局的战略举措，更是服务国家区域协调发展的时代命题。在新发展格局下，应通过学科共建、平台共享、科研共进、人才共育等系统性协同机制，强化政策引导和配套保障，激发青年才俊扎根中西部的内生动力，为区域协调发展和现代化建设提供坚实支撑。

（作者：安子栋系中国人民大学应用经济学院教授、西藏大学经济与管理学院教授、副院长〔援藏挂职〕；师晓娟系西藏大学经济与管理学院教授、党委副书记）

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