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我为什么学中文

柯思文（德国）
2025年05月13日08:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　学习任何语言，我们常关注对错，但即使考试得了满分，也不代表你真正掌握了这门语言，更不代表你的交流是完美的。

　　考试分数只是说明你的语法、拼写和发音没有错误，但语言学习超越对错概念。

　　对我来说，语言更像是一把钥匙，它可以带你进入不同的文化世界，让你了解不同的人。

　　我于2016年开始学中文，即使之后连学多年，也不能说自己真正掌握了中文。我认识了更多的汉字，听懂了更多的中文故事，减少了语法错误，但这并不是我学习中文的真正目的。

　　重要的是，我利用这把钥匙打开门，走进去，勇敢地去接触门后的世界。这才是真正让自己成长的过程。

　　如果我们只关注考试对错，认识多少字，背了多少成语，这些都是永远也无法完全掌握的东西，那么我们只会一直觉得自己不够好，永远达不到目标，心也变得越来越小。

　　当你走过门，接触到另一个世界时，你也给对方一个机会，让他们认识你，让他们也有一次成长的机会。

　　学习中文是一段永无止境的旅程，有挑战、有起伏。之所以这条路还不像一条平坦的高速公路，是因为正在走的人和曾经走过的人还不够多。我希望自己走在这条路上，能把路拓宽一点点，让后来者走得更轻松。而这条路，没有终点，也不需要完美。

　　我更想说，从2016年到现在，我所了解的中国一直是个能让彼此互相理解、一起成长的地方。

　　（作者系同济大学法学院教师）

(责编：郝孟佳、李昉)

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