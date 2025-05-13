林 希

我在同济大学中德学院教汉语，学院正坐落于学校的樱花大道旁。樱花树下有一道美丽的风景，那就是匆匆赶来听课的“旁听生”——同济大学的外教老师。

“郎教授”

去年3月的一个傍晚，电闪雷鸣，暴雨倾盆，中德工程学院的尔德教授来到了我的班上。尽管到场的每个人的衣服都已淋湿大半，我们的汉语零起点班还是按时开课了。该课程每周安排两次课，一次在晚上，一次在中午。

根据尔德教授中文名字的发音，我称他为“郎教授”。郎教授50多岁，教“建筑技术科学”。作为外教老师，他的工作很忙。而且，他还需要到距同济大学本部28公里的嘉定校区上课。即使乘学校的班车，单程也要一个小时左右。可他从不缺席汉语课。

有一次，我看到从嘉定校区赶回来的郎教授在校园里将自行车骑得飞快。随后等我到教室时，他已做好了听课的准备，还高兴地对我说：“我没有迟到！”

课上，他和学生们一起学拼音、写汉字，完成作业，一点儿也不因为自己是教授就降低要求。记得有一次，学生们因为其他专业课实习都请假了，郎教授也因为工作原因不能来上中午的课。照理这种情况停一次课也情有可原，可郎教授希望换个时间上课。我有些为难地说，恐怕教室不好安排。郎教授马上建议：“走廊里有桌椅，是不是可以在走廊里上课！”虽然后来办公室老师给我们安排了教室，可郎教授提出在走廊上课的想法给我留下了深刻印象。

郎教授的夫人是中国人，他告诉我，学汉语的第一个小目标是“能跟丈母娘用汉语对话”。但很快，他有了第二个小目标：“能和学生说汉语。”为了早日实现小目标，郎教授又抽空旁听其他老师的课。我开玩笑说他是“高校蹭课族”，他笑了笑说“这样可以多学一些”。

郎教授学了汉语就开始练习写作，他用拼音写下他的周末活动，还在作文里写道：“汉语语法容易，生词难。我用汉语学习APP和生词卡片学习生词。我喜欢学汉语。”

郎教授的努力有了收获，他的“周记”语句越来越流畅、内容越来越丰富。本来作为旁听生，他不需要参加考试。可是他积极争取，和学生一起考试并以94.5分的好成绩获得结课证书。

“思文同学”

同济大学法学院的外教柯思文老师今年3月来到了我的汉语高级班。

一见面，我就笑着问他：“该称呼您思文老师呢，还是思文同学？”他连连说：“就叫我思文同学吧！”他真的像大学生那样开始学习了。

高级班的课上要听写，事先会有练习。思文也和大家一起在黑板上写汉字。有时他因为有工作请假没来上课，到了下次课上听写前我会说：“您上次没能来上课，要不这次就不参加听写吧？”他一听就急了：“不行不行，我要写，都准备好了。”

高级汉语课重视用汉语表达自己的观点，教材里话题讨论的练习很多。有一次是讨论“一个青年因为面试成绩被弄错了而落榜，后来公司发现了错误后的结局”题目，学生们各抒己见，最后集中在两类观点——“高高兴兴去就职”还是“听家长的话，不去这家管理混乱的公司工作”。思文却提出：“在这种情况下应该请律师走法律程序索赔，因为这是公司方面的错误！”哦，别忘了思文老师是教法律的，他在清华大学法学院获得过硕士学位，是精通中德两国法律的专家。

在汉语课上，他关注到中德两国民众对诉讼的态度不同。在讨论“对比中德两国的养老方式”等话题时，思文也从法律层面提出了自己的观察结果和观点。

思文还特别喜欢成语、俗语以及富有中国古典哲学理念的文言文，并提出自己的见解。

因为自己的课和汉语课时间冲突，思文不能每次都来上汉语课，可他每次都根据我在班级群里发的作业通知来完成作业。

作文《我的一天》就是他完成的作业。在这篇短短的作文里，他3次提到“幸福”。他说每天走在上下班的路上都会感到幸福。他不知道的是：他从樱花盛开的校园路上走来上汉语课的身影，也已成了一道美丽的风景。

(责编：郝孟佳、李昉)