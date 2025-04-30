人民网北京4月30日电 （记者郝孟佳）29日，北京科技大学新材料技术研究院举办2024年度表彰大会暨校企合作奖学金签约仪式。

会议现场。人民网记者 郝孟佳摄

北京科技大学党委副书记孙景宏表示，希望老师们不断探索科技前沿，躬耕产业沃土，做“顶天立地”的大先生，为早日实现“建设成为世界一流高水平大学研究院”的新材梦想作出更大的贡献；希望同学们胸怀爱国之心，笃行报国之志，做有理想、敢担当、肯奋斗的青年人才，在不断的探索、实践与奋斗中练就担当的宽肩膀，锤炼成事的真本领，勇敢地扛起强国建设的时代重任。

北京科技大学新材料技术研究院党委书记李芊表示，新的一年，研究院将继续秉承“五个一流”发展理念，以国际化为引领，以校企合作为支撑，以人才培养为核心，持续推进产学研用深度融合，为实现教育科技人才一体化推进探索新路径，为服务经济社会高质量发展提供新动能。

会上，26名国家奖学金获得者、32名各类荣誉称号获得者、16只企业奖学金获得者，237人依次上台领奖。

会上还进行了研究院第二届“院长奖章”风采展示。经学校教师、企业嘉宾共同打分，最终评选出“院长奖章”获得者5人、提名奖3人。北京科技大学新材料技术研究院院长秦明礼表示，希望获奖者充分发挥好榜样引领作用，在学习和实践中求真知，长才干，再接再厉，再创佳绩。

据了解，本次活动由北京科技大学主办。学校还与五家企业签署奖学金捐赠协议，并为四家企业颁发教育贡献奖。

(责编：李依环、熊旭)