人民网北京4月22日电 （记者孙竞）21日，新疆维吾尔自治区人民政府与中国政法大学在乌鲁木齐签署战略合作协议并举行依法治疆研究院揭牌仪式。中国政法大学副校长时建中担任依法治疆研究院首任院长。

按照协议，新疆和中国政法大学将围绕完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略、全面推进依法治疆，在咨政平台建设、法治建设、人才交流、对口支援帮扶等领域开展深入合作。依法治疆研究院作为双方合作的重要依托，将充分发挥校地双方优势，打造集高端智库、科学研究、人才培养、社会服务、国际交流等功能于一体的高水平依法治疆咨政服务平台，为法治新疆建设提供智力支撑。

据了解，依法治疆研究院汇集了中国政法大学法学、国家安全学、政治学、民族学、区域国别学、国际关系学等学科领域众多学者，锚定新疆社会稳定和长治久安总体目标，整合各方资源、推进协同创新，促进形成“政产学研用”深度融合的边疆治理服务网络，努力将研究院打造成为一个集高端智库、科学研究、人才培养、社会服务、国际交流等功能为一体的高水平依法治疆咨政服务平台。

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