人民网北京4月21日电 近日，中华优秀传统文化教育评价学术研讨会在京举行。教育界专家学者及一线教师代表共同探讨传统文化教育与考试评价融合的新路径。

教育部教材局原局长、首都师范大学田慧生教授指出，中华优秀传统文化教育和考试评价相结合，是全面推进中华优秀传统文化教育发展的一项重要举措，也是一个亟待去关注、推进的新领域。

中国人民大学哲学院教授沈湘平谈到，他在实际调研中发现，在传统文化教育进校园的过程中，一线中小学教师最关注、感觉最难解决的就是评价问题。评价有多种方式，其中考试是最受关注的一种。中华优秀传统文化在考试题目中如何呈现、如何进行评价，需要更多思考与实践。

北京师范大学价值与文化研究中心办公室主任程光泉指出，中华优秀传统文化教育“怎么评”，在很大意义上在引导着“怎么教”和“怎么学”，这已经成为传统文化教育中的瓶颈。他谈到，中华优秀传统文化教育评价具有自身的特殊性：一是传统文化的综合性特征和学科化要求的内在矛盾；二是历史性的传统文化知识与国家现实及未来发展需求之间的关系；三是传统文化教育的知识教学与人才成长的素养立意之间的张力。

研讨会上，《中华优秀传统文化中高考试题研究》一书正式发布。该书采用“以考促教”的研究视角，为一线教师提供了将传统文化融入课堂教学的理论支撑和实践路径。该书主要作者、教育部课程教材研究所专题教育课程研究中心主任张广斌表示，中华优秀传统文化进课程教材后，有两个核心问题需要解决，一是教学，二是评价。考试评价是基础教育改革的“牛鼻子”，事关教育发展方向。他呼吁，教育领域要更多关注并共同致力于中华优秀传统文化教育评价，让文化育人发生在日常教育教学和考试评价的细微处。（孙竞、实习生曹子味）

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