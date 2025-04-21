人民网北京4月21日电 （记者孙竞）今天上午，清华大学举行教育学院成立仪式。教育强国建设重大关系问题学术研讨会同期举行。

清华大学党委书记邱勇指出，在外部环境深刻变化、科学技术突飞猛进的当下，清华大学成立教育学院，就是要应教育强国建设之需，为国培养具有家国情怀、全球视野、专业能力和创新精神的一流教育学者与卓越教育领导者，努力打造全球顶尖的教育研究重镇和教育思想中心，为教育事业高质量发展贡献更多清华力量。

邱勇要求，面向未来，教育学应该承担起更大的责任，要持续探索教育的新思想新理念，在传承优秀传统文化中激发创新活力，直面并回应教育强国建设中的重大关系问题，为建设高等教育强国提供理论支撑，为提高教育质量、实现教育的高质量发展提供理论指引，以高质量研究成果回应世界之问、时代之问、教育之问。

在教育强国建设重大关系问题学术研讨会上，中国教育学会名誉会长、北京师范大学资深教授顾明远、清华大学文科资深教授谢维和、浙江大学文科资深教授刘海峰、华东师范大学教育学部主任袁振国、厦门大学教育研究院教授邬大光、北京师范大学教育学部部长朱旭东、南京师范大学副校长程天君、中国人民大学教育学院院长周光礼、北京大学教育学院院长蒋凯、清华大学教育学院教授石中英先后作主旨报告。与会专家学者聚焦服务教育强国建设，推动教育学科发展、人才培养、理论创新、师资队伍建设、数字化发展等进行了深入交流。

记者了解到，清华大学高度重视教育学科发展。1926年，作为最早设立的17个学系之一，清华大学成立教育学与心理学系，培养了一批优秀教育学专家和教育家。改革开放后，学校先后成立教育研究室、教育研究所和教育研究院，不断加强教育学科建设，形成了以高等教育学为主干、以工程教育学为特色、以未来教育与学习为前沿的学科布局。近年来，学校持续开展教育思想的研究，凝练出“价值塑造、能力培养、知识传授‘三位一体’”教育理念。2023年，清华大学“践行‘三位一体’教育理念，培养肩负使命、追求卓越的创新人才”项目获2022年国家级教学成果特等奖。

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