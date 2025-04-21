原标题：粤藏师生同上一堂人工智能课

日前，广州市第九十七中学（以下简称“广州97中”）的师生代表来到西藏自治区林芝市波密县，与波密县中学的师生一起上了一堂生动的“AI（人工智能）教育交流课”。粤藏师生共同学习、交流，开展了一场跨区域的“人工智能赋能下的跨学科项目式学习实践活动”。

活动现场，广州市教师叶玉茵、波密县教师周万年分别带领学生，展示他们的小程序作品。广州市教师钟泰霖主讲“小程序教育平台操作基础课”，帮助学生们学习如何借助AI工具制作微信小程序作品。四川大学华西医院院长、高原医学中心主任罗凤鸣通过视频连线，对广州97中同学们做的“高原反应风险预测”小程序作出专业点评。罗凤鸣说：“同学们开发的小程序对于前往高原旅游、工作的人群很有价值。为同学们紧跟前沿科技，努力解决实际问题的精神点赞。”

4月12日至15日，在广州市援藏工作组和广州市海珠区教育局的支持下，广州97中部分师生在西藏波密开展主题式“春假”研学活动。广州97中的学生作品重点聚焦数学建模在实际生活场景中的使用；波密县中学的学生作品着重展现了道德与法治学科学习成果。

据了解，广州97中的同学们为优化小程序的体验和功能，还联合广州市技师学院西藏波密班的同学们一起给钟南山院士写信。4月7日，钟南山院士亲笔给广州97中、广州市技师学院西藏波密班的同学们回信，鼓励大家：“真正的科学精神不在于分数高低，而是敢于挑战和勇于创新。”

广州市教育援藏干部告诉记者：“今年是西藏自治区成立60周年、广州市对口支援西藏波密县20周年。此次研学活动让广州与西藏波密的师生同上一堂AI课，为民族地区教育高质量发展提供了可复制的‘粤藏样本’，也是人工智能时代教育强国建设的创新实践。”两地师生以“走进高原”项目为载体，联合开展红色教育、生态文明教育，在研学实践中推动大学、高中、初中思政教育一体化建设，在交流交往中促进民族团结。

（记者 傅强 尕玛多吉）

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