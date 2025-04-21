原标题：影响推理能力的关键脑区确定

英国伦敦大学学院研究人员确定了对逻辑思维和解决问题至关重要的关键大脑区域。这项15日发表在《大脑》期刊上的研究成果，有助更好地了解人类大脑是如何支持理解、得出结论以及处理新问题的，即推理能力。

研究脑损伤既困难又耗时，还需要大量具有特定脑损伤的患者。这类损伤可能会影响一个人的思维、感觉或行动方式。然而，很少有研究机构能接触到足够多的患者来开展试验。以往研究主要依赖于健康个体的功能成像技术。这些结果有时会产生误导，因为它们提供的是相关性证据，而非因果性证据。

为确定哪些大脑区域对特定功能是必需的，在这项新研究中，研究人员使用了“损伤缺陷映射”法，这是定位人脑功能的最有效方法。他们对247名患者进行了研究，这些人大脑的左或右额叶存在单侧局灶性脑损伤。此外，还有81名健康个体作为对照组。

为了评估这些患者的推理能力，研究人员开发了两种新的测试。

其中一种是语言类比推理任务，参与者需要找出单词之间的关系来解决问题，例如“如果A比B聪明，且A比C聪明，那么B是否比C聪明？”

另一种是非语言演绎推理任务，参与者需要使用图片、形状或数字来找出逻辑模式并解决问题，例如“哪一组数字与1、2、3最相似——是5、6、7还是6、5、7？”

结果显示，与大脑其他区域受损的患者相比，右前叶受损的患者在这两种测试中的表现都更差。他们犯的错误比其他患者和健康个体多出约15%。

研究表明，参与推理的右前脑网络与对流体智力（即人们在没有先前经验的情况下解决问题的能力）至关重要的右前脑网络之间存在密切联系。这表明大脑中的一个共同区域在推理和流体智力中都发挥着关键作用。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李依环)