原标题：乌鸦能识别几何规律

德国蒂宾根大学科学家在最新一期《科学进展》杂志发表论文称，他们发现乌鸦也具有识别几何规律的能力，是人类之外首个被证实具有这种认知技能的物种。这一发现为动物认知研究开辟了新方向。

识别出几何形状的规律意味着，能从一组形状中挑选出与其他形状不同的形状，如在一堆月亮形状中把一个太阳形状挑出来。科学家已经在包括黑猩猩和倭黑猩猩在内的很多动物身上开展过几何规律识别能力测试，但迄今未在人类以外的生物身上观察到这种认知能力。

在最新研究中，科学家对腐肉乌鸦开展了测试。因为此前的实验表明，这种乌鸦具有极高的智力和数学能力。

测试通过电脑屏幕完成。在测试中，当研究人员在一组矩形中混入一颗星形时，参与实验的所有乌鸦都能准确无误地将其挑出，并因此获得食物奖励。

为进一步确定乌鸦识别几何规律的水平，在进级阶段，研究团队向它们展示了差异更细微的物体。例如，在一组标准摆放的盒子中混入一个略微倾斜的盒子。乌鸦们挑选倾斜盒子的准确率虽然有所下降，但仍显著高于随机猜测的水平。

多项测试结果显示，这些乌鸦对直角、平行线甚至某种程度的对称性都展现出一定的理解能力。

研究团队表示，他们的实验极具说服力，乌鸦显然能够识别几何规律，而且可在没有事先学习的情况下做到这一点。（记者刘霞）

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