打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

对科研不端行为加大惩处力度（创新谈）

赵永新
2025年04月21日08:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

只有加大惩处力度、让造假成本远高于造假“收益”，才能有效祛除学术造假这一顽疾

近日，国家自然科学基金委员会通报了2025年第一批次科研不端行为案件处理结果，再次体现了我国对科研失信行为的惩处“无禁区、全覆盖、零容忍”。同时，也提醒人们，惩治学术腐败、维护科研诚信任重道远，不可懈怠。

此次通报的科研不端案件总数15件，涉及13所高校、24名个人。违反评审规范或打探评审信息、买卖论文或实验数据、委托他人投稿、抄袭剽窃、伪造篡改、不当署名、擅自标注基金项目……从国家自然科学基金委员会通报的案情看，被曝光的科研不端行为形式多样、性质恶劣、发人深省。

科学研究是发现真知、追求真理的崇高事业，实事求是是最起码的要求。科研不端行为违背了科学研究的基本准则，浪费了来之不易的科研资源，破坏了公平竞争的科研环境，动摇了科技创新的基石，也损害了我国科技界的国际形象，与党和国家大力倡导的科学家精神和创新文化背道而驰。

习近平总书记强调，“要营造良好学术环境，弘扬学术道德和科研伦理”“要加强科研诚信和作风学风建设，推动形成风清气正的科研生态”。2018年以来，中共中央办公厅、国务院办公厅先后印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，相关部门制定了相关文件、推出了相关举措，科研不端行为得到有效遏制，广大科技工作者拍手称快。

但不容忽视的是，科研不端行为仍时有发生。2024年度，仅国家自然科学基金委员会就通报了两批次、25起科研不端案件，涉及数十家高校院所和医院，其中包括多所“双一流”高校。

科研不端行为为何屡禁不止？一个重要原因就是惩处力度不够，造假“收益”远高于造假成本。从近几年的一些处理结果看，相关人员受到的处分，不外乎是追回已拨科研资金、通报批评等，震慑作用远远不够。因此，只有加大惩处力度、让造假成本远高于造假“收益”，才能有效祛除学术造假这一顽疾。

实事求是、求真务实是中国科技界的底色，创新报国、追求卓越是绝大多数科研人员的追求。希望相关部门严格依法依规、加大惩处力度，让学术造假者名利双输、科研失信者处处受限，再辅之以“破四唯”、“立新标”、完善评价机制等，就能激浊扬清、去芜存菁，塑造更加风清气正的科研生态。

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 19 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部