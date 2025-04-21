数量达2555只，与2012年相比实现倍增

本报北京4月20日电 （记者董丝雨）记者从国家林草局获悉：全国青头潜鸭越冬同步调查近期完成，确定我国青头潜鸭种群数量达2555只，与2012年的1000只相比实现倍增；确定重要栖息地16处。经此次调查，我国首次全面掌握青头潜鸭种群信息。

青头潜鸭是国家一级重点保护野生动物，被《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》列为极危物种。20世纪以来，因栖息地丧失、非法猎捕等，青头潜鸭急剧减少。目前，青头潜鸭主要分布在我国。

据调查，我国青头潜鸭分布在76处越冬栖息地。其中，数量超过30只的栖息地16个，共2136只，占总数的83.6%。青头潜鸭越冬栖息地中，湖泊湿地是主要类型，占各类型栖息地的71.51%，其次是河流湿地和库塘。

国家林草局高度重视青头潜鸭等鸟类保护，近年来印发《全国鸟类迁徙通道保护行动方案（2021—2035年）》《候鸟迁飞通道保护修复中国行动计划（2024—2030年）》，公布《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》，指导各地扎实推进自然保护地、野生动物重要栖息地体系建设，开展栖息地保护修复，强化科研支撑，开展调查监测，加强巡护看守，吸纳民间力量参与保护行动，有力促进青头潜鸭等迁徙鸟类保护管理工作得到根本性改观。下一步，国家林草局将深化调查成果应用，进一步完善监测体系建设，持续加大青头潜鸭及其重点分布区域保护力度，推动我国迁徙鸟类等野生动物保护工作取得新发展。

此次调查创新采用政府牵头、部门联动、民间参与的方式，由国家林草局成立中国青头潜鸭保护与监测工作组，联合57家单位共同开展青头潜鸭越冬同步调查。调查范围包括我国有青头潜鸭越冬分布的21个省份，共212处栖息地。我国青头潜鸭种群数量、分布现状及其重要越冬栖息地和受威胁因素等调查成果，将为下一步的种群保护工作提供科学依据。

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 14 版）

(责编：李依环、郝孟佳)