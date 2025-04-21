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国家大学生就业服务平台AI助手上线

2025年04月21日08:50 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月20日电  （记者吴月）4月19日，第二届全国大学生职业规划大赛总决赛颁奖活动现场，国家大学生就业服务平台正式发布AI助手“智慧小业”，为高校毕业生求职就业提供更加智能化、个性化、精准化的服务和支持。

据介绍，“智慧小业”能够依据毕业生对工作地点、行业领域、薪资待遇等需求，精准匹配国家大学生就业服务平台内的岗位信息，提高求职效率，还能提供从生涯规划到面试技巧的“一站式”求职指导，助力毕业生掌握实用面试技巧，增强求职竞争力。此外，针对公务员、事业单位、选调生等考试，“智慧小业”可以详细解读报考流程、考查内容，提供备考建议。

第二届全国大学生职业规划大赛总决赛4月16日至19日在湖南长沙举办，共决出金奖150名、银奖225名、铜奖375名。除主体赛事外，还举办多场同期活动。“湘江宣言”就业育人主题活动在湖南大学举行，参赛选手向高校毕业生发出倡议：到祖国最需要的地方去，用青春奋斗创造美好未来。专场招聘会暨“千校万企”供需对接会在中南大学举办，大学生就业创业指导课程教学交流展示活动在湖南师范大学举办。

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 13 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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