本报记者 田豆豆

春暖花开，万物生长。都说春天是孩子最能长高的季节，真的是这样吗？怎样运动才最能“蹿个子”？近日，记者采访了华中科技大学同济医学院附属协和医院儿科主任医师李欣。

李欣表示，春季的确是儿童身高增长的黄金期，因为春季是人体新陈代谢最旺盛的季节。有研究表明，儿童生长速率在3—5月比一年中其他时间都要快，这与阳光充足，可以促进维生素D合成、运动量增加、生长激素分泌旺盛有关。如果抓住这个黄金期，让儿童加强运动，十分有利于儿童长高。

那么，哪些运动最“长个儿”呢？李欣介绍，跳绳、跳高、跳远、跑步等纵向运动对长高最有效，因为纵向运动时骨关节受力可以刺激生长板软骨细胞增殖；而单杠、仰卧起坐、体操等运动，有助于脊柱和四肢骨骼的伸展；篮球、排球、羽毛球、足球和游泳等全身性运动则有助于全身骨骼的延长。所以，家长可以结合实际，选择孩子适合和感兴趣的几种运动。

根据儿童的年龄特点，李欣推荐：0—3岁儿童，可以爬行、扶走、玩踢球游戏；3—6岁儿童可以摸高跳、游泳、骑平衡车，以趣味性为主，避免负重训练；6—12岁儿童可以打篮球、打羽毛球、跳远、做拉伸操；12岁以上儿童可以做引体向上、游泳、打排球等，但也要避免过度疲劳。李欣强调，如果希望通过运动长高，“三天打鱼，两天晒网”可不行，儿童每周应至少运动5次，每次运动至少20—30分钟，最好在户外运动，才能达到效果。

同时，为了避免运动伤害，儿童运动前后要做好热身和拉伸，保护关节；饭前饭后1小时内避免剧烈运动。随着儿童学习任务渐渐增多，很多家长都将简便易行的跳绳作为日常运动的首选。跳绳有助于长高，但也要循序渐进，不能一开始就给孩子定下每天跳一两千下的“大目标”，而应该从每天跳300—500下开始，慢慢加量。

此外，跳绳姿势不正确，可能给孩子造成伤害。李欣提示，首先，起跳高度过高对膝关节、踝关节伤害大，通常起跳高度5—10厘米即可。其次，手臂摇绳增加了大臂负担，体力消耗快。正确的摇绳方式，应用手腕力量挥动绳子。此外，单脚靠前跳容易导致长短腿、脊柱侧弯和踝关节错位，应双脚平齐跳。最后，双脚分开跳易造成落地不稳，踝关节受伤，应双脚并拢上下跳动。

儿童的身高主要受遗传因素影响，但后天因素也能起到重要作用。后天努力的方式不仅包括运动，均衡饮食、充足睡眠、良好心态等都十分重要，多向发力，才能让孩子开心成长、快乐长高。

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 13 版）

(责编：李依环、郝孟佳)