成都理工大学是以地质、能源、资源、核技术和环境科学为优势学科的一流学科建设高校。在教育数字化转型的大背景下，学校积极响应国家教育数字化战略，将人工智能等新一代信息技术深度融入高校教育教学，精心构建“问渠学堂”智慧学习空间，着力培养具有鲜明行业特色的高层次创新型人才。

实施个性化泛在学习。学校深度融合数字化课程群、AI智能体和AI学伴等智能教育技术，构建智能化学习支持体系，为学生打造个性化、精准化的自适应学习路径，培育“人人皆学、处处能学、时时可学”的智慧学习新生态。通过分析学生的学习数据和成果，为每位学生量身定制最优学习策略，并依托大模型，深度解析课程视频内容，精心提炼内容摘要、关键词汇、段落精要及重点回顾等信息，助力学生高效概览教师授课精华内容，帮助学生迅速定位课程视频中的特定知识点，从而有针对性地进行精准、高效的学习。

助力数字化专业建设。学校深度挖掘并分析学科知识内在结构，打造可视化“知识地图”式教学模式，构建课程层面全面而深入的认知网络。基于人工智能技术，学校聚焦行业岗位体系和典型工作任务场景，构建专业能力模型，通过设定专业培养目标、拆解能力要求指标等，形成完整专业图谱，为专业建设智能诊断、动态评估和持续优化提供科学依据与数据支撑。

构建新形态课程体系。学校开展线上线下混合式、四新项目式、AI游戏化课程教学改革试点，激发学生学习内驱力，构建以学生发展为中心的个性化、自主化、泛在化课程学习新体系。同时，学校为每门课程打造智能知识图谱，将复杂学科知识以结构化的直观形式予以展现，助力学生构建起牢固的认知框架，实现深度学习与长效记忆的有机统一。基于课程知识图谱，学校系统整合校内外优质资源，打造教师团队专属资源库，促进课程数字化转型。

开展智慧督导评价。学校全方位、全过程、全时段采集教与学行为数据，利用人工智能与大数据技术，提供实时、动态、量化、多维的教学评价反馈，实现AI评教；开展基于大数据的学情监测和精准预警，实现学生综合素质的多维度、过程性、科学化评价，并适时发起学习预警干预，实现AI评学。同时，在教学质量监控与评估环节，学校利用AI技术智能识别并标注课堂教学关键节点，实现督导评价从“全面覆盖”向“精准聚焦”转变，提升教学督导的靶向性和科学性。

新时代赋予新使命，新征程展现新作为。下一步，成都理工大学将持续深化教育数字化转型，打造更具影响力的数字化人才培养高地，为高校拔尖创新人才厚植成长沃土。

数据来源：成都理工大学

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 12 版）

(责编：李依环、郝孟佳)