崔 妍

青年赋予乡村改变的力量，乡村也铺平青年创业之路，包容的态度、主动的姿态成就了“双向奔赴”

多元的挑战，也是多样的可能。从中打磨出真本领、硬功夫，青年便收获成长

如何守护好青年人心中的这份“甜”？还需想方设法为行动赋能、为精神加持，用心用情提高乡土滋养的“糖分”，给予更有“营养”的帮扶

我一直对好友彬彬进行“暗中观察”。这个来自福建漳州乡村的姑娘，毕业后没有留在大城市，而是选择回归乡村，几经辗转，如今在浙江湖州南浔区窑里村扎下根。看云、绘画、做手工，她分享的生活场景充满田园诗意。

“都说入乡干事创业是‘自讨苦吃’，你品出了什么滋味？”我问道。

“苦中也有甜。”她笑答。

像彬彬这般返乡入乡创业人员，如今全国有1200多万人。“新农人”“农创客”怀揣梦想和热爱，带着技术和创意，为乡村发展注入青春活力。为何“自讨苦吃”，因为“苦中有甜”——这是他们心照不宣的答案。

究竟“甜”在哪里？

“甜”在“乡村因我而兴”的成就感。

选择乡村，并非“不知苦”的莽撞。青年的智慧能为农业农村发展注活水、添活力，正是这份成就感，让他们“明知有苦、偏向苦行”。

重庆石柱土家族自治县中益乡华溪村，返乡青年依托当地民俗传说、农耕技艺、山水风光等资源，开发打造研学课程，让曾经的产业空心村有了新支柱。

山东诸城市石桥子镇，几名退伍军人回村办起家庭农场，不服输的劲儿鼓舞起全村干劲，优质农产品不愁销，村民洋溢自信笑容……

不限于田畴，还体现在精气神，乡村之兴由表及里，青年人所拥有的开阔视野、前沿知识、敏捷思维、创新意识是“催化剂”。参与并见证这一过程，“正向反馈”不断累积、循环，青年人甘之如饴、乐此不疲。

乡村全面振兴，关键在人。引导更多有才干、有意愿的青年建功乡村，乡村发展的潜力将会得到更充分释放，乡村生活将会“芝麻开花节节高”。

“甜”在“乡村为我而变”的归属感。

广袤乡村有容纳创造的“大肚量”。湖南宁乡市煤炭坝镇，曾存在道路无名等状况，快递员找不到寄送地址。对于电商创业而言，这是必须弥补的短板。镇上积极推进道路命名，有了名字的街道能在导航软件上被标注，快递送上门、游客也找上门。青年赋予乡村改变的力量，乡村也铺平青年创业之路，包容的态度、主动的姿态成就了“双向奔赴”。

青年与乡村的“双向奔赴”中，“不嫌我麻烦，为我解麻烦”是不少青年的共同感触。开会研究、重点推进，完善设施、优化环境，按时调研、解决问题……大事小情、桩桩件件，从静候到相迎，一个个乡村悉心构筑着包容创造、鼓励创造、呵护创造的“家”。宜居宜业、舞台宽广，凤凰胡不至、安不栖？

“甜”在“乡村为我赋能”的收获感。

青年返乡创业，是为乡村赋能的过程，也是练就过硬本领的过程。前不久，喜闻彬彬成为“浙江青年五四奖章”拟表彰人选。这份沉甸甸的荣誉，标注着多维度的成长。广大返乡青年有的学做“CEO”，探索资产入股等运营模式；有的充当“引导员”，为了丰富村中业态，主动招揽志同道合的伙伴；有的成为“研究员”，在推介活动中分享乡村运营经验……练就“三头六臂”、人人独当一面，是他们在乡村干事创业中得到的共同磨砺。全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。多元的挑战，也是多样的可能。从中打磨出真本领、硬功夫，青年便收获成长。

如何守护好青年人心中的这份“甜”？还需想方设法为行动赋能、为精神加持，用心用情提高乡土滋养的“糖分”，给予更有“营养”的帮扶。比如，安徽泗县通过返乡创业“总经理”特训营，链接特色资源、开展技能培训，助力学本领、长能力。又如，陕西成立“乡创团团帮”，加强项目、政策、金融等多方联动，积极建机制、畅通道。用帮扶实招化解创业烦忧，以政策温暖守护干事热情，青年人才能在乡村的广阔天地间大展拳脚、有所作为。

最近，彬彬正忙着将村中旧厂房改造为能容纳更多人的创作空间。志同道合的青年们将聚在一起、共同奋斗。祝福“自讨苦吃”的他们，期待更多青春之花绽放田野。

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)