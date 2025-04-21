龙跃梅

春潮涌动，各地正以“等不起、慢不得”的姿态，积极行动、各出妙招，广纳贤才。广东实施“百万英才汇南粤”行动计划，目标是吸纳百万高校毕业生就业创业；重庆提出，2025年力争吸引留渝来渝就业创业青年40万人以上；湖北启动战略人才力量“十百千万”行动，计划用3—5年时间，培养引进10名战略科学家、100名科技领军人才、1000名卓越工程师、10000名优秀青年科技人才……

人才是一个地方发展的根基。许多地方从待遇、保障、环境等多方面综合施策，引得人才慕名而来，进而带动了产业集聚，促进了一方发展。

同时，一些地方在引才、用才等方面也出现了一些问题：有的盲目“画饼”，开空头支票；有的“拾进篮子里就是菜”，引进人才与当地产业需求不符；有的地方主政者调整后，人才政策朝令夕改；有的对外来人才“敬而远之”，养而不用。

在招才引才上，抢人只是序章，用人方见真章。而用人的关键，在于让他们觉得“有事干、受尊重、能安心”。

真正的人才，看重的是事业，在乎的是舞台。地方政府应立足本地产业基础和发展规划，让产业和人才同频共振，以产业集聚人才、以人才推动产业。比如，广东广州南沙区围绕产业发展需求，推出“青出于南”英才汇聚行动计划，为人才提供创新创业平台；江苏常州建立“科技攻关揭榜制”，推动人才与产业精准适配等，深受好评。多想办法、多出点子，为各类人才干事创业创造条件、搭建平台，就能激发人才活力，助推产业发展。

人才的创造力，往往需要在宽松的环境中才能充分释放。浙江杭州的互联网产业、广东深圳的电子信息产业，之所以能够吸引大量人才，很大程度上得益于当地开放包容的氛围。让人才扎根，就要大力营造鼓励创新、包容失败的环境，不唯“资历”、不看“帽子”、不论“出身”，因才施用、唯才是举。

发挥人才作用，还要积极为他们消除后顾之忧，着力提供安心舒适的工作和生活环境，让他们能够轻装上阵，全身心投入创新创造。

对一个地方来说，只要用心、用情去识才用才，人才就不仅能“进得来”，还能“留得住”“干得好”，进而实现互相成就。

（摘编自《科技日报》，原题为《“引才”只是序章，“用才”方见真章》）

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)