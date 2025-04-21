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AI无人机在真实竞赛中击败人类冠军

2025年04月21日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：AI无人机在真实竞赛中击败人类冠军

比赛中使用的无人机。图片来源：荷兰代尔夫特理工大学

比赛中使用的无人机。图片来源：荷兰代尔夫特理工大学

由荷兰代尔夫特理工大学科学家研制的人工智能（AI）无人机，首次在国际无人机竞赛中击败人类冠军赛手，堪称AI发展史上又一里程碑事件。这场巅峰对决日前在阿联酋首都阿布扎比上演。

当日，由人类无人机飞行员参与的“猎鹰杯”总决赛和由AI驱动的A2RL无人机冠军锦标赛同台竞技。最终，代尔夫特理工大学团队开发的AI驱动无人机不仅斩获了A2RL赛事桂冠，随后更是连续击败3位人类飞行员世界冠军。值得关注的是，这架无人机在复杂赛道创下95.8公里/小时的惊人时速。

阿布扎比无人机比赛旨在推动AI驱动的移动技术创新。A2RL自主无人机竞速赛要求参赛者通过编程赋予无人机自主决策能力，使其仅凭机载传感器就能穿越重重障碍。

代尔夫特理工大学团队称，其制胜关键在于一款高效且强大的AI系统，能进行瞬时高性能控制。这款AI系统是一种深度神经网络，其不向人类飞行员发送控制命令，而是直接向电机发送控制命令。该神经网络最初由欧洲空间局的先进概念团队研制，能在更短时间获得与传统算法相同的算力，从而提供最优控制方案。

研究团队表示，尽管AI已取得很多令人惊叹的成绩，例如在国际象棋或围棋赛中击败世界冠军，但这些比赛都发生于虚拟环境。两年前，瑞士苏黎世大学工程师团队用自研的AI系统Swift操控无人机，首次击败3名世界冠军级别的人类无人机竞速赛手，这一比赛同样发生在实验室受控环境中。而这次是AI首次在真实竞技场战胜人类冠军。

研究团队认为，为强大感知和最佳控制而开发的高效AI系统，不仅能推动无人机在医疗急救、灾害救援等领域的应用，其核心算法更可拓展至各类智能机器人系统。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李依环)

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