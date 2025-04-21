原标题：王琼华：勇闯“冷门” 创造全新“视”界

“我不怕失败，适当失败几次是好事，小失败是为了大成绩。” 田晶娟制图 受访者供图

编者按 在科技强国征程中，女性力量从未缺席。她们是实验室里的“追光者”、技术突围的“破壁人”、精密制造的“点金手”。本报今日起推出“巾帼科技力量·闪耀强国征程”系列报道，聚焦被授予2024年度全国三八红旗手标兵、全国三八红旗手称号的女性科技工作者，讲述她们的奋斗故事，展现女性在科技创新中的独特价值。

在北京航空航天大学的一间实验室内，游动的金鱼与振翅的蜜蜂仿佛挣脱了屏幕的束缚，“飘”在半空中。这是该校教授王琼华团队自主研发的裸眼光场3D显示器呈现的场景。为了实现这一打破二维与三维界限的视觉效果，她与团队耕耘了二十年。

王琼华的性格里有股不服输的劲头。从小就梦想当科学家的她，上学时被认为“数理化”学不过男生，但她偏不服。于是，她拼命学，多次取得理科第一名的成绩。这份倔强延续到她的工作中——勇闯“冷门”科研领域、执着推广新技术……“我不怕失败，适当失败几次是好事，小失败是为了大成绩。”她说。

前不久，王琼华被授予全国三八红旗手称号。日前，她接受科技日报记者采访，分享了自己的成长故事。

偶然结缘3D显示技术

人类能看到真实世界的三维物体，是因为眼睛和大脑接收到了三维物体自身发出或表面反射的光。物体表面不同位置的光线并不完全相同，其中包含颜色（波长）、方向、强度等信息。这些信息的集合就是光场。

如果能够将三维物体的光场准确记录并借助设备精准复原呈现，那么人们便可以裸眼在看似平面的显示屏上看到3D效果。这就是裸眼光场3D显示技术的原理。

“这种技术与传统基于光栅分光的裸眼视差3D显示等技术相比，更符合人眼观看的物理规律，观看体验更好，属于前沿裸眼3D显示技术，可应用在教育科普、医疗卫生等领域。”王琼华说，这项成果的背后，是她和团队在缺少相关参考资料的情况下，在全球率先突破复合透镜阵列的大视角高分辨率集成光场3D显示等关键技术。不仅如此，他们还摸索出一条从零部件设计、可视化仿真到高精度加工装配的完整研发路径，相关核心技术指标达到国际领先水平。

如今，王琼华在3D显示技术研究领域成果丰硕，但最初进入这一领域源自一次偶然的机会。

2001年，王琼华开始从事博士后研究工作，主要开展液晶显示的相关研究。“当时，我取得了一些专利，也发表了不错的文章。”王琼华回忆道，即将结束博士后研究工作时，知名研究机构开始对3D显示技术进行联合论证，她被安排参与相关工作。她借此接触到当时最前沿的3D显示技术，并对它产生了浓厚兴趣。

论证工作结束后，她偶然看到一段3D电影。“我被影片吸引住了。在当时看来，影片视觉效果非常逼真，这让我对3D显示技术的兴趣更浓了。”她说。

2004年，王琼华怀着对3D显示技术研究的热情，来到四川大学任教，准备大干一场。

做“少数人才能做成的事”

2004年王琼华选择将3D显示技术作为研究方向，可以说是一次“大冒险”。当时，国内相关领域研究尚处于起步阶段，技术发展前景并不明朗。

有人劝王琼华换个更容易出成果的方向，但她坚信自己的判断。“3D显示技术是很有潜力的研究领域。我在做正确的事，是少数人才能做成的事。”她说。

王琼华从零开始组建团队、申请项目，没少吃苦头。“当时我刚入职，缺少相关经验，一切都要自己摸索。”她回忆道。

研究初期，由于缺少经费，王琼华只能靠着学校给予的科研启动资金以及零星科研项目的支持开展研究。

功夫不负有心人。2005年，王琼华和团队做出了3D显示器演示样机。

光有样机还远远不够。为了让更多人了解3D显示技术的发展前景，每当参加学术会议，王琼华就会带上二三十斤重的样机和台式电脑，争取机会向与会者介绍。由于经费有限，大多数会议她只能独自前往，拎着笨重的样机和电脑到处跑。“那时，我舍不得打车，只能坐地铁。有时东西太多，一次提不过来，还要再折返一次。”王琼华说。

等到了会场，她会利用茶歇时间打开样机，向与会专家演示，讲解3D显示技术的原理、优势和未来应用方向。

2006年，正值四川大学110周年校庆，学校希望借助王琼华的3D显示技术展示学校风采。为此，她立即着手优化升级样机，全身心投入工作。“好在最终呈现效果不错，很多人看到后都觉得很神奇。”她说。

2008年，王琼华获得国家自然科学基金面上项目的支持，研究步入“快车道”。

随着研究深入，技术不断成熟，王琼华的成果渐渐被更多人了解。2010年，凭借在这一领域多年的技术积累，王琼华团队获得国家自然科学基金重点项目支持，开始向更高的研究目标前进。

“有时吃点苦头还是有帮助的。”王琼华说，“那时不懂得请教别人，多请教别人可能就不会总‘失败’了。”如今，王琼华把自己的经验向团队和同行倾囊相授，希望年轻人不再走弯路。

为女性科技工作者鼓与呼

当记者问王琼华，相比男性，女性科技工作者取得成就是不是更困难？她说：“无论男性还是女性，要做出成绩都很难，但女性确实要面临更多抉择。”

1997年，在怀孕后期，王琼华拖着沉重的身子坚持参加博士课程考试。2001年，她决定去其他地方从事博士后工作。在机场，家人抱着4岁的女儿为她送行。“女儿的哭声响彻整个出发大厅。”王琼华说，那是她最“狠心”的一次。

半年后，王琼华将女儿接去一起生活。日子虽然温馨甜蜜，但多了一份压力。“白天送去幼儿园，晚上陪一会儿，等女儿熟睡后再悄悄工作。”她回忆道，有时她周末要加班，就只能把女儿送去同学家。

“兼顾事业和家庭是一件很难的事。”王琼华认为，女性无需面面俱到，什么都完美兼顾。女性要学会寻求外界帮助，家人也要在事业上给予她们更多支持。

这些年王琼华团队带出来的学生已超过100人，她了解女性在职业发展中的困境。“在硕士、博士阶段，多数女性的成绩毫不逊色于男性，但在参加工作后，怀孕、育儿占用她们大量时间和精力。如果在哪个阶段放弃科研，后面就很难赶上来了。”王琼华说，女性科技工作者一定不要放弃，不要被一时的困难击倒，要坚持走下去。同时，她也呼吁社会给予女性更多机会，树立更多榜样楷模，激励她们迎难而上。（记者 都 芃）

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