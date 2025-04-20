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从放牛娃“摘星星”说起（教育时评）

丁雅诵
2025年04月20日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　6岁时躺在山坡放牛“牧星”，在36岁时真的去天上“摘星星”了，他就是我国首位执行载人飞行任务的载荷专家、航天员桂海潮。从云南保山施甸县姚关镇的小山村一路走来，桂海潮用努力与拼搏，追逐梦想、实现梦想。大山的沟壑，可以用知识和奋斗来跨越。

　　有时会听到这样的观点：过去我们的祖辈父辈，大多出身农村，他们通过读书考学来到城市，而现在，“寒门出贵子”好像难上加难了。事实当真如此吗？

　　先看“绝对数”——

　　20世纪80年代，高等教育毛入学率不到4%，而这个数字到2023年已达到60.2%。如今，我国已建成世界上规模最大的高等教育体系，高等院校招生规模不断增长，高等教育普及化程度越来越高，农村学子继续深造的机会其实是更多的。

　　不仅如此，支持农村孩子上重点高校的政策也愈发完善。重点高校面向农村和脱贫地区专项计划持续实施，农村学生考入重点高校人数不断增加，10多年来累计录取120余万人。

　　再看“相对数”——

　　恢复高考初期，农村人口占全国人口的八成左右，而到2023年末，我国常住人口城镇化率已达66.16%。城市化进程的加速、城乡人口的结构变化，对高等教育生源构成有很大影响。从这个角度看，农村生源学生比例下降，也是符合实际情况的。

　　走出来的农村孩子，如何走得更好？问题的背后，其实是社会对进一步缩小城乡教育差距的期待，对乡村全面振兴包括基本公共教育均等化的牵挂。

　　的确，在人生成长路上，农村孩子会面临一些障碍。如何打破这些障碍？答案就是，努力为他们提供一个公平接受教育、公平参与竞争的舞台，努力提供全方位的支撑体系，帮助他们更好地适应学习和生活中的新变化、新挑战。

　　这些年，保障教育公平、弥合城乡差距在行动，成效有目共睹：

　　“十四五”教育强国推进工程中央预算内投资超93％分配给中西部地区；所有学段、所有学校、所有家庭经济困难学生全覆盖的学生资助体系已经建立；250余万名进城务工人员随迁子女在当地参加高考……

　　2035年建成教育强国的目标，就明确提出要推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。今年的《政府工作报告》提出，“加强义务教育学校标准化建设，推动义务教育优质均衡发展”。补齐短板、抬高底部、抓住关键、数字赋能……努力让每个孩子都享有公平而有质量的教育正在成为现实。

　　当然，随着社会的发展、观念的进步，怎样看待“成长、成才、成功”也在发生变化。

　　80后“白发校长”张鹏程回到家乡，用爱心浇灌每一株幼苗；“新农人”魏巧返乡创业，成为数字化大田种植的行家里手；浙江安吉余村村打造专属创业空间，让青年与乡村双向奔赴……可以想见，当一个个美丽乡村长出一棵棵“梧桐树”，引得“凤凰来”便会成为教育优质均衡发展、乡村全面振兴的生动注脚。

　　动画电影《哪吒》里有一句话，“我命由我不由天”。爱拼才会赢，相信奋斗，相信坚持，每个人都能成就出彩人生。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月20日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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