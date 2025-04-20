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强化校园招聘和就业市场服务，提供有温度的帮扶举措——

助力高校毕业生高质量充分就业（校园观察@大学生）

本报记者 黄 超
2025年04月20日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　天津医科大学春招现场，同学们在了解就业信息。
　　刘东岳摄

　　浙江宁波海曙青年人才驿站提供的房间。
　　共青团宁波海曙区委供图

　　数据来源：教育部

　　“简历筛选有啥标准”“往年报录比例如何”……中国人民大学，春季学期首场招聘宣讲会上，同学们早早来到教室。一问一答，现场活跃起来；

　　杭州西站，人来人往，余杭区新春综合类人才交流大会办进高铁站。“下车递简历”“求职不出站”，交通枢纽变身人才枢纽，30多所高校、200多家企业单位参与；

　　晒简历“求指导”、分享“上岸”笔记、“面经”互助群……打开大学生常用的一款生活类社交APP，“2025春招”话题浏览量达数百万次。

　　今年，应届高校毕业生达1222万人，连续3年突破千万，成为我国城镇新增就业主体。求职招聘是高校毕业生就业工作的关键环节，学校、企业、社会，怎样为他们铺路搭桥？人才培养与经济社会发展需求，如何实现适配？记者走进春招一线。

　　细化就业服务：

　　学生求职过程中，如何指导简历、培训面试方法？去外地应聘，人生地不熟，有方便落脚的地方吗？

　　夜深了，郑州师范学院公共教室，灯仍然亮着。“已读未回”，陈奕杭同学盯着电脑屏幕，网页显示一条简历投递提示。

　　“您好，我想应聘平面设计岗或者办公文员岗。”今年开学以来，这句开场白被陈奕杭反复敲进求职信息，“面试过几次，但都不太理想”。

　　陈奕杭是该校特殊教育学院大四学生，美术学专业。

　　“奕杭，聊聊？”第二天，辅导员陈晨手里拎着两杯奶茶找到他。自打陈奕杭开始求职，在教室、食堂偶遇已是常态。拿起简历，陈晨给出建议：

　　“专业成绩与能力藏得太深”“手语沟通能力是优势，单独列出来”“简历要像你的设计作品一样，抓人眼球”……“调整状态，我相信你！”一串串勾画的最后，是一个大大的“加油”。接下来，师生俩开始了几天的“特训”……

　　前不久，了解到一家畜牧科技公司有合适的岗位在招聘，陈晨第一时间联系陈奕杭。“我马上发简历，做好准备。”如今，陈奕杭已实习一段时间，干劲十足。

　　从校园小空间走向社会大天地，求职路上的大学生总是在摸索中成长，关键时刻需要学校和社会扶上马、送一程。

　　一大早，浙江宁波海曙青年人才驿站，宁波大学2024届毕业生刘延超起床洗漱。前不久，他通过线上平台预约了房间，无需房费、早餐费，拎包入住，“趁着今年春招，从外地来宁波几家企业面试。”

　　下午，刘延超去一家企业面试机械设计工程师岗位。回到驿站，他在共享空间转了转。办公室、会议室，便于线上面试、商务办公；公告栏既有企业招聘信息，也有脱口秀、City Walk（城市漫步）等主题活动，拉近人才与企业、与城市的距离。

　　“我们设置了11个青年人才驿站，房间约600个。今年根据实际情况，最长可提供7+7天的免费临时住宿服务。”共青团宁波海曙区委的工作人员介绍，有些驿站的房间预约量最近已达80%。

　　一段时间以来，北京、深圳、宁波等地推出服务大学生等青年群体求职、实习期间的免费住宿政策。解决阶段性、过渡性居住需求，是“抢人”之举，更是惠民实招。

　　就业是最基本的民生。如何解决难题、纾解情绪，帮助学生积蓄前行的力量？

　　精准推送就业岗位，引导学生转变就业观念，提升就业创业能力，河南省教育厅建立省级协调机制，汇集人社、民政、残联等多方力量，组织专项招聘，联系400余家用人单位提供近1.8万个工作岗位，引导家校定期沟通学生就业进展……

　　在国家层面，中办、国办近日印发《关于加快构建普通高等学校毕业生高质量就业服务体系的意见》（以下简称《意见》），围绕培养供给、就业指导、求职招聘、帮扶援助、监测评价、支持保障等方面提出六大体系。建设区域性、行业性高校毕业生就业市场，实施供需对接就业育人项目，为脱贫、低保、零就业等家庭及有残疾、较长时间未就业的高校毕业生等提供服务和援助……一项项帮扶实招，如暖风护航毕业生前行。

　　精准对接供需：

　　行业转型升级，用人需求变化，怎么让学生找到合适的工作？如果企业释放的岗位，与学生能力和兴趣不够匹配，如何解决？

　　“您好！我想应聘材料研究员。”上海交通大学今年首场大型春招现场，材料学院2025届硕士毕业生冯姝慧来到上海电气集团展位前，刷一刷就业“码”，很快完成预约应聘流程。

　　“我们特别关注毕业生和用人单位的反馈，打造智慧就业综合服务平台，集信息展示、业务办理、数据收集及管理决策功能于一体。”上海交大就业中心主任陈哲介绍，目前已整合学生端、院系端、就业中心端、用人单位端，精准开展50余类就业服务。

　　传统行业转型升级，用人需求随之变化。以上海电气集团为例，近年来启动工业燃机、工业母机、人形机器人等重点产业规划，加快风光储氢等新能源全产业链发展。新的布局和规划，带来新的招聘需求。

　　“今年，在热能、机械、电气等传统专业的基础上，扩大了对电化学、化工、新材料、电力电子、泛半导体等专业的岗位招聘。”上海电气集团人力资源部主管应旭栋指着岗位海报说，我们更加需要复合型人才，比如具备能源+信息技术、机械+材料等交叉学科知识的学生，更加重视他们在智能制造、综合能源服务等新场景的跨界实战潜力。

　　“学校给我推送了上海电气集团的材料研究员岗位，要求掌握数字化设计工具、熟悉制造工艺等技能，非常符合我的专业方向。”如今，冯姝慧已毕业入职。

　　“我们把春招时间提前，主要是希望给用人单位和毕业生创造更早接触的条件。”陈哲表示，长期以来，学校开展访企拓岗工作，依托设在各地的研究院、科研合作单位等平台，创造更多就业机会。

　　职业教育，是观察人才培养与经济发展相适配的一个侧面。面对人才供需变化，学校要想在前头，赶在前头。

　　地处长三角腹地的江苏无锡市，近年来优化升级产业结构，聚焦物联网、集成电路等前沿产业，发展高端装备、汽车及零部件等优势产业集群。

　　为此，无锡职业技术学院建立与地方经济发展关联的就业服务机制，上线就业信息精准推送系统，智能匹配学生就业意向，实现招聘信息与毕业生个人情况等数据融合对接。

　　“截至目前，2025届毕业生落实就业意向的，集中在装备制造、新能源汽车、物联网等行业。”无锡职院相关负责人介绍，我们每年有半数毕业生留锡工作，留在江苏的超过80%。近年来，55%以上的毕业生在高端制造、集成电路、新材料等行业企业找到工作。当地制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，是吸纳学生就业的主要领域。

　　中国教科院教育战略与宏观政策研究所所长吴霓认为，就业形势与经济发展、产业转型、人才供给等有着内在关联，“推进教育链、人才链与产业链、创新链的深度融合，开拓实实在在的发展空间，让年轻人更有奔头。”

　　适应AI面试：

　　遇上面试新方式，学生去哪找“陪练”？AI产业蓬勃发展，求职选择会不会更多元？

　　“你好同学，请自我介绍。”中国人民大学学生就业创业指导中心，两排面试舱都已约满。其中一间，有学生正进行AI面试，打开电脑摄像头，屏幕上的数字人说着标准的“机器人普通话”。

　　当前，不少企业特别是IT、金融、制造业等企业，把“一面”交给了AI面试。“我参加的AI面试，占到1/4。”统计学院2025届硕士毕业生林茹曦说，第一次遇到AI面试有点措手不及，“面对镜头，脑袋一片空白，表达也不够流畅。”

　　“AI可以帮助企业提高效率，让更多学生有面试机会。”一位招聘平台的算法工程师介绍，招聘方能看到系统生成的面试报告、综合评分，还能回放面试过程，查看反应能力等，“不受时间和地点限制，应聘者也能自主快速面试。”

　　学校在就业指导中，怎样帮助学生用AI“打败”AI？

　　“我们开发了智慧职业发展中心平台，推出免费的AI面试模拟功能，每轮模拟6道题，可以回看答题思路。”中国人民大学招生就业处处长丁莉婷介绍，平台设置了20多种训练场景，如教师、产品经理、数据分析师等面试模拟情境。

　　76分，这是林茹曦第一次在平台模拟面试的评估结果。结合平台给出的建议：使用逻辑关联词，结合面试技巧重构答案，突出实操和适应能力……林茹曦在一次次针对性训练中，练到91分，系统评价稳步上升。

　　如何看待AI面试新方式？

　　一些学生点赞：“评判标准量化、受人为因素干扰小”“缓解了与真人面试官对视的紧张感”。也有部分学生疑惑：“AI评分能全面反映个人能力吗？”“系统真的能识别创造力吗？”林茹曦有着自己的思考：AI只是“陪练”，别让技术定义自己的价值。

　　与此同时，今年春招，一些企业开启AI技术人才“争夺战”，数字前端工程师、大模型算法、芯片设计等岗位较受欢迎。智联招聘发布的行业报告称，今年春招首周，人工智能行业求职人数同比增33.4%，位居行业第一。

　　“今年春招现场，企业宣传展板上，新增了很多像AI产品经理这样的岗位。AI与医疗、金融、零售领域结合，带来AI医疗分析师、金融科技专家等新职业。”聊城大学学生职业发展中心相关负责人说，这两年都有毕业生选择创业，开办跟AI行业相关的公司。

　　在青岛，当地人社部门组织企业赴西安交通大学等高校，举办人工智能、智能网联新能源汽车产业专场。“希望能招到优秀的AI研发人才，为企业发展注入活力和创造力。”青岛一家智能科技公司人事部门负责人说。

　　采访中记者发现，当前，AI技术向着更多应用场景延伸，多地积极布局AI项目落地，招商、引才同步推进，对于高层次、具备综合能力的AI人才有着较大需求，为有志于投身这场科技和产业变革的毕业生带来多元机会。

　　优化培养供给：

　　新业态新职业对人才提出新需求，学校在招生、培养阶段可以做些什么？

　　新兴产业蓬勃发展，急需新鲜血液注入。春招一线，不少大学生展现出勇于探索的心态。受访学生凭借丰富的知识储备和创造力，找到契合自身的岗位。

　　与此同时，新业态、新职业，也提出更高要求。如何帮助学生更好适应新需求？

　　《意见》把“优化培养供给体系”放在构建普通高等学校毕业生高质量就业服务体系的首位。

　　不少学校早谋划、早发力，推动就业工作与招生、培养形成联动机制。“在服务国家战略、市场所需的培养人才方面，高校应探索长效机制。”吴霓建议，构建“招生—培养—就业—校友”全链条人才培养模式，形成“用人需求—精准选才—增值培养—终身成长”的闭环体系。

　　“办学质量要过硬。”北京大学教育经济研究所所长岳昌君表示，提高在校期间人才培养质量，从源头上解决问题。

　　为高校毕业生就业提供多元选择，在个人职业理想与市场机遇之间寻找平衡，是重要任务，也是系统工作。

　　“我做学生工作10多年，就业心态准备不足的情况一直存在。”无锡职院辅导员王丽梅说，职业生涯规划很重要，要进一步组织学生到合作单位走访、实训，帮助他们充分接触真实工作场景，了解就业市场趋势，明确就业方向。

　　中国人民大学智慧职业发展中心平台可以分析学生求职意向，推送个性化实习、就业信息；无锡职院推出生涯GPS小程序，引导大一学生参加能力倾向、兴趣性格等测试，生成职业画像和职业生涯规划数据库……受访学校探索提高人才培养与市场需求适配度，为学生搭高就业起点。

　　这几天，热心的陈奕杭正帮忙给其他同学出谋划策，“遇到困难了没关系，总结经验，会越来越好”“简历上别只写熟练使用PS，还要写清设计的作品取得了什么效果”……

　　“希望再开设一些就业技能培训课，多去企业真刀真枪练本领。”陈奕杭曾在学校就业帮扶日志写下期盼。陈晨则补充道：“打通校企合作堵点，让更多用人单位看见学生的能力……”

　　“这是一个有能力会被需要的时代，没有哪个大学生不渴望人生出彩。”有受访学生表示，就业的答卷人终究是自己，求职的过程也需要校准自我、努力拼搏。但就业不只是找份工作，如果多一些路径、桥梁，为大学生打开梦想之门，年轻人的信心也会更足。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月20日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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