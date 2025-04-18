新华社北京4月18日电（记者赵旭）北京市教委18日发布《关于2025年义务教育阶段入学工作的意见》。意见指出，义务教育入学严禁以考试成绩和各类竞赛证书、培训竞赛成绩、考级证明等作为招生依据。

北京市教委有关负责人表示，今年义务教育入学工作坚持稳中求进的总基调。北京市级入学文件，特别是入学的条件和方式，最大限度保持一致性和连续性，切实稳定家长预期。入学坚持区级为主，各区组织实施本区域义务教育入学工作。小学入学采取登记入学为主、单校划片和多校划片相结合的方式；小升初采取免试、按志愿派位的方式。

北京市教委制定了2025年北京市义务教育阳光招生专项行动方案，坚决落实教育部阳光招生要求，明确重点任务。义务教育入学严禁以考试成绩和各类竞赛证书、培训竞赛成绩、考级证明等作为招生依据；严禁以面试、评测、接收简历等形式选拔学生；严禁学校和校外培训机构以培训班、校园开放日、夏令营等形式提前招生、选拔学生；严禁任何学校以实验班、特色班、国际部、国际课程班等名义招生。全市将对违反“四个严禁”要求、违规“掐尖招生”行为坚决严肃查处。

据介绍，北京市建立了同人口变化相协调的学位供给机制，2025年新增中小学学位2万余个，缓解学位紧张问题，保障更多孩子享受优质教育资源。北京市还支持各区聚焦人才的连续培养、贯通培养、联合培养，依托集团化办学等新载体，推进资源要素无障碍流动，有效化解学位压力在学段间传导的问题。

此外，今年北京市义务教育入学服务平台接入了“京通”市级统一身份认证平台，依托一体化政务服务体系，进一步简化界面层级、精简办理环节、加快资料核验、缩短办理时间。

“我们将持续以入学的阳光促进孩子身心阳光，以入学的服务体现教育的温度，以优质的学位促进教育优质均衡。”北京市教委有关负责人说。

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