熊璋 孟璨

原标题：坚持人工智能教育的科学性

教育部办公厅最近印发的《关于加强中小学人工智能教育的通知》，对中小学人工智能教育工作进行系统部署，明确提出“2030年前在中小学基本普及人工智能教育”，国家战略和国际科技进展都驱动了在中小学开展人工智能的进程，坚持中小学开展人工智能教育的科学性，才能达到为党育人、为国育才的目标。坚持中小学人工智能教育的科学性，就要坚持立德树人的初心；坚持科学教育和素质教育的格局；坚持教育教学的规律；坚持学生全面发展的目标。

坚持立德树人的初心。党的二十大报告明确提出，“坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之”。立德树人始终是教育的核心。在人工智能教育蓬勃发展的当下，这一使命愈发凸显立德树人的灵魂性。人工智能科学技术正以前所未有的速度渗透到社会的方方面面，掌握相关科学技术的人才将在各个领域发挥关键作用。若无正确的价值导向、若无必备的品格、道德素养，就无法保证人工智能科学技术对未来社会的正确发展方向。因此，只有坚持立德树人，培养一代又一代有理想、有本领、有担当的、具有社会责任感的建设者和接班人，才能确保人工智能科学技术健康发展、造福人类、推动社会进步。人工智能教育中要预防重知识轻立德树人的倾向。

坚持科学教育和素质教育的格局。首先必须明确人工智能教育是科学教育的一部分，是培养学生科学精神的新抓手，是培养学生对智慧社会适应力、胜任力、创造力的大课堂。人工智能教育首先要关注的是学生人工智能素养的提升，围绕数字意识、计算思维、数智化学习与创新、智慧社会责任展开。通过体验感悟式学习、项目式学习和探究式学习，在学习中奠定知识基础，感悟和理解人工智能的科学；在学习中培养逻辑的思维、逻辑推理和分析能力、严谨的科学精神；在学习中播下创新的种子，调动学生探索未知、勇于探索和创新，鼓励学生的批判性思维和创新思维，为解决复杂的实际问题尝试新的思路和方法，自觉地迭代和优化、举一反三、触类旁通。人工智能教育中要预防重技术轻科学素养的倾向。

坚持教育教学的规律。人工智能教育是创新，但是同样要坚守教育的本质属性与内在逻辑，不能背离教育的规律。人工智能教育要坚持以学生为中心，遵循学生认知发展的规律，不能把大学的人工智能知识内容强加在中小学的课程中；要按循序渐进、螺旋上升的过程，杜绝“填鸭式”的灌输；要按照“感知-理解-应用-创造”的认知进阶开展教育，营造有序轻松的教学场景，让人工智能教育赋能学生成长、成才；要鼓励 “教学相长”，发挥教师通过启发性的问题、激发学生内驱力的根本价值，让教师回归“育人”本位；要鼓励师生正确认识人工智能、积极拥抱人工智能、安全驾驭人工智能，学会和习惯人机协同。人工智能教育中要预防重功课轻教学规律的倾向。

坚持学生全面发展的目标。人工智能教育不应该定位为一个独立的课程，人工智能教育必须服务“五育并举”，瞄准学生全面发展的目标，“德”培养学生的正确价值观和智慧社会责任；“智”培养学生分析问题和创造性地解决问题的能力和潜力；“体”培养学生强壮的体魄、坚定的意志和健全的心理；“美”培养学生的审美能力和尊重发展中国传统文化的优雅；“劳”培养学生尊重劳动人民、热爱劳动和实践的情感。人工智能教育中要预防重才能轻全面发展的倾向。人工智能教育不能走应试教育的老路，必须有一套全新的基于过程性评价的、可量化的、全面的评价体系，从评价学生知识的掌握、能力的提升到评价智慧社会正确价值观的形成、品格、同理心、韧性的全面发展。人工智能教育中要预防重局部轻全面的倾向。

（作者：熊璋、孟璨，分别系北京航空航天大学教授，教育部课程教材研究所助理研究员）

(责编：郝孟佳、熊旭)