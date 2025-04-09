打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

坚持人工智能教育的科学性

熊璋 孟璨
2025年04月09日14:54 | 来源：光明网
小字号

原标题：坚持人工智能教育的科学性

教育部办公厅最近印发的《关于加强中小学人工智能教育的通知》，对中小学人工智能教育工作进行系统部署，明确提出“2030年前在中小学基本普及人工智能教育”，国家战略和国际科技进展都驱动了在中小学开展人工智能的进程，坚持中小学开展人工智能教育的科学性，才能达到为党育人、为国育才的目标。坚持中小学人工智能教育的科学性，就要坚持立德树人的初心；坚持科学教育和素质教育的格局；坚持教育教学的规律；坚持学生全面发展的目标。

坚持立德树人的初心。党的二十大报告明确提出，“坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之”。立德树人始终是教育的核心。在人工智能教育蓬勃发展的当下，这一使命愈发凸显立德树人的灵魂性。人工智能科学技术正以前所未有的速度渗透到社会的方方面面，掌握相关科学技术的人才将在各个领域发挥关键作用。若无正确的价值导向、若无必备的品格、道德素养，就无法保证人工智能科学技术对未来社会的正确发展方向。因此，只有坚持立德树人，培养一代又一代有理想、有本领、有担当的、具有社会责任感的建设者和接班人，才能确保人工智能科学技术健康发展、造福人类、推动社会进步。人工智能教育中要预防重知识轻立德树人的倾向。

坚持科学教育和素质教育的格局。首先必须明确人工智能教育是科学教育的一部分，是培养学生科学精神的新抓手，是培养学生对智慧社会适应力、胜任力、创造力的大课堂。人工智能教育首先要关注的是学生人工智能素养的提升，围绕数字意识、计算思维、数智化学习与创新、智慧社会责任展开。通过体验感悟式学习、项目式学习和探究式学习，在学习中奠定知识基础，感悟和理解人工智能的科学；在学习中培养逻辑的思维、逻辑推理和分析能力、严谨的科学精神；在学习中播下创新的种子，调动学生探索未知、勇于探索和创新，鼓励学生的批判性思维和创新思维，为解决复杂的实际问题尝试新的思路和方法，自觉地迭代和优化、举一反三、触类旁通。人工智能教育中要预防重技术轻科学素养的倾向。

坚持教育教学的规律。人工智能教育是创新，但是同样要坚守教育的本质属性与内在逻辑，不能背离教育的规律。人工智能教育要坚持以学生为中心，遵循学生认知发展的规律，不能把大学的人工智能知识内容强加在中小学的课程中；要按循序渐进、螺旋上升的过程，杜绝“填鸭式”的灌输；要按照“感知-理解-应用-创造”的认知进阶开展教育，营造有序轻松的教学场景，让人工智能教育赋能学生成长、成才；要鼓励 “教学相长”，发挥教师通过启发性的问题、激发学生内驱力的根本价值，让教师回归“育人”本位；要鼓励师生正确认识人工智能、积极拥抱人工智能、安全驾驭人工智能，学会和习惯人机协同。人工智能教育中要预防重功课轻教学规律的倾向。

坚持学生全面发展的目标。人工智能教育不应该定位为一个独立的课程，人工智能教育必须服务“五育并举”，瞄准学生全面发展的目标，“德”培养学生的正确价值观和智慧社会责任；“智”培养学生分析问题和创造性地解决问题的能力和潜力；“体”培养学生强壮的体魄、坚定的意志和健全的心理；“美”培养学生的审美能力和尊重发展中国传统文化的优雅；“劳”培养学生尊重劳动人民、热爱劳动和实践的情感。人工智能教育中要预防重才能轻全面发展的倾向。人工智能教育不能走应试教育的老路，必须有一套全新的基于过程性评价的、可量化的、全面的评价体系，从评价学生知识的掌握、能力的提升到评价智慧社会正确价值观的形成、品格、同理心、韧性的全面发展。人工智能教育中要预防重局部轻全面的倾向。

（作者：熊璋、孟璨，分别系北京航空航天大学教授，教育部课程教材研究所助理研究员）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部