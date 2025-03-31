本报记者 吴雪聪

校园“雷锋林”内，雷锋班第13任班长王显荣（右）与学生一起挂上种植牌。

青岛黄海学院供图

又是一年“学雷锋月”。山东省青岛黄海学院雷锋馆里，雷锋班第21任班长、青岛黄海学院雷锋馆馆长李桂臣正绘声绘色地向观众讲解。

青岛黄海学院是一所民办应用型本科院校，建有全国第一座高校内的雷锋馆，人人读过雷锋日记，1.9万名学生注册成为“小黄锋”志愿者。

这所民办本科高校，为何如此重视德育？

“铸魂育人很关键，师生都有一股‘精气神’，才能培养社会满意的应用型人才。”校关工委主任宋庆泽说。

德育，首先要培养干一行爱一行的职业精神。

4个月前，2022级车辆工程专业学生张善钱的一条视频在朋友圈里火了。视频中，他用2周就制作出一个电子小狗，只要轻轻呼唤它的名字，机器便能完成坐下、摇尾巴等动作。

“我喜欢‘捣鼓’机器，娱乐就是写代码。”张善钱说。一有空，他就敲代码、画电路板、自学单片机，在校园工作室里一干就到晚上十来点。圈舍清理机器人、船舶引缆机器人、爬壁除锈机器人……作品频出的张善钱，去年平均每月都收获至少一项省级大奖。

学生不混业、懒业，对一个应用型院校至关重要。青岛黄海学院团委书记甄程告诉记者，一些学生刚入学时觉得自己文化课水平不高，目标感不强，容易迷茫。

怎么办？学校打出一套培育乐业精神的组合拳。课程设计上，瞄准科技前沿和关键领域，探索工作室、项目化教学，与45家企业共建育人基地，以产教融合引导学生建立职业认同感；师资力量上，以“辅导员+任课教师+学业导师+就业导师+社团导师”的多元化配置，为学生提供个性、精准、动态的职业成长指导。

课上自觉学技能、课余主动攻竞赛，成了学生的常态。学校已累计培养18万余名应用型人才，近3年，学生获省级及以上学科竞赛奖励6175项。

德育，让学生靠得住、干得好，更在学生心中留下向善的种子。

智能制造学院的学生，帮社区老人“玩转”电子产品；学前教育专业的学生，教孩子粘连、翻折、拼接手工；护理专业的学生则搭起义诊台，看牙、科普、测血糖……在青岛黄海学院，学生一边“做志愿”、一边“练技能”，积极服务区域发展。

目前，学校“小黄锋”特色志愿品牌已累计服务31.99万小时，年均参与达4600余人次，“最美小黄锋”志愿服务团队获评全国“三下乡”优秀服务团队。

引导学生向善，手段也得新。“战友受伤了，快扶他起来！”在学校思政教育VR实践教学中心，学生戴上VR头盔，便“穿越”到长征路上的皑皑雪山中。通过VR互动体验馆、3D红色影院等校内设施，学生便可沉浸式感受红色文化。

2023年，学校投资1.9亿元新建了一栋智慧教学楼。“楼内的桌椅都是学生自己挑选，配有各类智慧教室、实训室近200个。我们要为学生提供全新数字化的学习体验，把每一分钱花在学生成长最需要的地方。”副校长孟广东介绍。

当前，民办院校已成为教育事业的重要组成部分，全国各级各类民办学校数量占学校总数的约1/3。“民办教育为人民，我们始终坚持育人初心，努力为社会培养更多爱岗敬业、乐于奉献的应用型人才。”青岛黄海学院董事长刘常青说。

(责编：郝孟佳、李昉)