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冷门绝学“热”起来！

2025年03月31日08:49 | 来源：光明日报
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原标题：冷门绝学“热”起来！

北京，一位手工艺人在创作金漆镶嵌作品。新华社发

北京，一位手工艺人在创作金漆镶嵌作品。新华社发

游客在河南安阳市殷墟博物馆新馆参观。新华社发

游客在河南安阳市殷墟博物馆新馆参观。新华社发

在中国文化遗产研究院陶瓷金属文物修复室内，专业技术人员在对彩陶文物进行修复。新华社发

在中国文化遗产研究院陶瓷金属文物修复室内，专业技术人员在对彩陶文物进行修复。新华社发

近年来，得益于数字技术的快速发展和自媒体的蓬勃兴起，甲骨文表情包、文物修复短视频、跟着《黑神话：悟空》游山西等话题“破圈”传播，让甲骨文、古建筑学等一批冷门绝学走进大众视野。

冷门绝学，通常是指那些文化价值独特、学术门槛高、研究难度大、研究群体很小，甚至后继无人的小众学科。这些学科虽不为大众所熟知，却承载着人类文明的独特记忆与智慧结晶，对于国家发展、文明传承、文化安全具有重要意义。

在传承和发展过程中，这些学科是如何被“焐热”的？如何提升大众对它们价值的认识？在数字时代，它们迎来了怎样的发展新机遇？听听这些“冷门绝学”的守护者怎么说。

用代码“复活”甲骨文

讲述人：安阳师范学院甲骨文信息处理教育部重点实验室主任 刘永革

河南安阳是殷墟所在地，也是甲骨文发现地。我常想，3000多年前的商王是否也在这片土地上仰望星空，用甲骨文记录下疑惑与答案？如今，这些刻在龟甲兽骨上的文字，不仅是中华文明的“源代码”，更是一座亟待破解的文明迷宫。

1985年，安阳师范学院成立甲骨文研究团队之初，前辈们面对的是堆积如山的甲骨拓片和文献。那时，甲骨学研究还停留在“纸笔时代”，学者们需要耗费数年才能完成一片甲骨的缀合与释读。2000年，计算机专业背景的我加入团队，提出一个大胆的想法：能否用代码“复活”甲骨文？

我们用了3年时间，开发出全球首个甲骨文可视化输入法。这是甲骨学与计算机科学的第一次“跨界握手”。但真正的突破始于2019年上线的“殷契文渊”平台。网站集纳了23.9万幅甲骨图像、3.4万种论著，向全球免费开放。曾有海外学者感慨：“过去查资料要跑遍世界，现在动动手指就能‘穿越’到殷商。”

然而，挑战远未结束。殷墟出土的约16万片甲骨中，90%是碎片，有的薄如蝉翼，有的小如指甲盖。传统的缀合工作依赖学者的经验和直觉，效率极低。2021年，团队研发出基于人工智能的甲骨文自动缀合系统，两分钟内能从1500片碎片中筛选出300多片候选，再通过边缘、纹理、残辞匹配，精准拼接。目前，我们已成功缀合105组甲骨，其中一对碎片甚至还原了商代的一次日食记录，为商代史和历法研究提供了新的依据。

甲骨文若只停留在学术论文中，终将沦为“博物馆里的化石”。如何让这门“绝学”不绝？我们一直在思考和实践。

2024年4月，“了不起的甲骨文”小程序上线，公众可以通过手机感受甲骨文的魅力。在“创造”模块中，还可以用甲骨文“自创”高铁、飞机等现代词语。“甲骨文广播体操”已在河南省中小学校全面推广，其将19个甲骨文字融入肢体动作，孩子们在跳跃伸展中感受“鹿”字的灵动、“射”字的张力……

去年，实验室第一次招满了10名研究生。看着这些年轻人熟练地操作三维建模软件，我仿佛看到20多年前的自己。不同的是，他们的工具从放大镜变成了AI算法，研究场景从库房拓展到数字云端。

有人问我，坐20多年“冷板凳”是否值得？我毫不犹豫地回答：值！数字技术让甲骨文不再是学者独享的密码，而是每个人触手可及的文明记忆。当年轻人用甲骨文设计表情包，当海外学者通过云端共享数据，当AI与人类共同破解文字谜题……甲骨文已然在数字时代“热”了起来！

简牍走出“深闺”人争识

讲述人：西北师范大学历史文化学院院长 张继刚

出土简牍是国家信史的重要实物佐证。历史上，以简牍为主要书写载体的时代大致为夏商到魏晋，前后约2000年。简牍文献上承甲骨文和金文，下启纸质写本和刻本文献，在中华文明发展、传承脉络中具有重要地位。20世纪以来，全国出土的各类简牍已有200多批次、30万枚左右，极大丰富了传统史料，对相关历史时代的研究产生了积极而深远的影响。

西北师范大学是国内最早开展简牍学研究及人才培养的高校之一，自20世纪30年代起，黄文弼、阎文儒等先辈学者就已在我校开始西北汉简的发掘整理工作。

2007年，我在西北师范大学李宝通先生指导下攻读硕士学位。那是我首次接触简牍学，并被深深吸引。传统史书偏重于政治制度的记载，关注的是社会上层。但在一枚枚墨迹斑驳的西北简牍中，我们看到在两汉王朝拓土开疆的宏大背景下，边地百姓日复一日辛苦劳作、驿置小吏年复一年迎来送往……这正是被传统史书忽略的平凡而真实的历史细节。

2013年从南开大学博士毕业后，我回到母校任教，加入了由田澍和张德芳先生组织、带领的简牍学研究团队。这些年，我们先后整理出版《甘肃秦汉简牍集释》《肩水金关汉简》等重要简牍资料，为后续研究奠定了文献基础。我们聚焦先秦秦汉魏晋史、西北边疆、丝绸之路等研究领域，主动服务地方文化建设，先后出版《河西走廊通史》、“简牍学与丝路文明研究丛书”等大型研究成果，力求让“冷门不冷，绝学有继”。

我们还致力于简牍知识共享和文化传播，推出了有自主知识产权的“简牍学术资源数据共享平台”，将资料库向全球用户免费开放。此外，我们走进西北师大附小的课堂，带着孩子们穿汉服、读简牍，一起了解“仓颉造字”的故事；与甘肃简牍博物馆等博物馆紧密合作，共同挖掘简牍文化的当代价值……

近年来，“简牍热”持续升温，公众对简牍展示出前所未有的好奇与热情。甘肃简牍博物馆建成开放一年，便跻身国家一级博物馆，参观人次逾百万。作为简牍研究学者，我很高兴看到简牍逐渐走进大众视野、融入大众生活。

做中国气派的西夏学

讲述人：“长江学者”特聘教授、宁夏大学民族与历史学院院长 杜建录

提起“西夏”，人们往往为其打上“神秘”的标签。一度，由于西夏未被列入正史、文字难以辨识、遗存破坏严重等原因，解读西夏文犹如破解“天书”，研究西夏史如同坐冷板凳，西夏学成了公认的“冷门绝学”。

然而，国内外对西夏学的研究从未间断。20世纪八九十年代，国内西夏学研究产出了《西夏史稿》《西夏天盛律令》《夏汉字典》等著作，还首次在中国通史中确立了西夏史的地位。西夏学的研究范围从早期的文献整理和文字释读，拓展到对党项民族及西夏政治、经济、军事、宗教、语言文字等全方位研究，这意味着完整意义上的西夏学初步形成。

虽然研究成果很多，但我们面临的困难也不少。当时，西夏学研究力量相对分散，缺乏系统的学科建设，往往因个别专家退休或调动，这个单位或地区的西夏学研究就停滞了。此外，大量西夏文献沉睡在库房，难以实现跨单位共享。1991年，宁夏大学成立西夏研究所，我于次年调入该所工作。当时面临的最大难题就是人手短缺、资料匮乏。

2001年，教育部在宁夏大学设立西夏学重点研究基地，这让我看到了希望。我们按照“承担任务进基地、完成任务出基地”的规定，聘请国内外西夏学专家，引进和培养青年学术骨干，并与中国社科院西夏文化研究中心联合举办西夏文研修班，面向国内外招收学员。

队伍有了，可依然“无米下锅”。长期以来，大量西夏文献流失海外，特别是俄藏黑水城文献占目前所知西夏文献的大部分，因此就有了“西夏在中国，西夏学在国外”的说法。不过，20世纪90年代以来，随着国际合作的加强，俄、英、法、日和中国藏西夏文献陆续整理出版，为西夏学研究打下了坚实的基础。

如何高效产出科研成果？还得抓大课题、大项目。作为研究基地负责人，我带领团队确立了文献资料整理出版、文献资料专题研究以及西夏社会历史研究的“三步走”战略。我们先后承担了100多项国家和省部级项目，牵头组织出版《中国藏西夏文献》等多部大型文献丛书，即将出版400万字的大型历史著作《西夏通志》。有人说，“高冷”的西夏学慢慢被“焐热”了。

下一步，我们将以“绝学”学科扶持计划为契机，带领团队面向世界建设学科，立足一流培养人才，推出更多优秀成果，努力构建起具有中国特色、中国话语、中国气派的西夏学。

古建筑“跳”出课本

讲述人：山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院院长 路易

与古建筑修缮打了近20年交道，我深切体会到冷门学科发展的不易。

古建筑保护研究作为建筑学专业中的冷门学科，吸引力较低，就业压力大，导致人才储备不足，研究力量薄弱，国内能够开设中国古建筑学科且具有研究能力的团队屈指可数。因古建筑相关学科的冷门属性，往往难以获得足够研究经费支持，难以开展延续性研究。公众对这些学科的价值认识不足，甚至存在误解，认为它们“无用”或“过时”。部分研究机构在数字化技术的应用上进展缓慢，未达到普及程度，不能充分利用现代科技提升研究效率。

近年来，随着数字技术的发展，古建筑受到了前所未有的关注，古建筑研究也迎来了新的机遇。

2023年，我和同事负责对山西省太原市崇善寺大悲殿进行研究修缮。这座明代官式建筑是明太祖朱元璋第三子晋恭王为母亲祈福而建，但由于年久失修，又受水患影响，出现了病害。在修复前，我们使用了三维扫描、无损探伤、环境监测等技术手段，发现大悲殿所在区域地下水位较高，柱基存在不均匀沉降，且建筑整体向南歪闪。为了保护殿内的一尊塑像，我们布设了三个不同位置的传感器，对它表面的含水率进行监测。

去年国庆假期，佛光寺东大殿和文殊殿安装了9个室内型无线二氧化碳、温湿度合一监测终端，对文物保存环境进行实时在线监测。人流量对文物究竟有什么样的伤害？我们希望通过一个周期的监测，在科学数据分析下进行判断，平衡文物保护与文化旅游，真正实现“让文物活千年”。

值得关注的是，数字技术也让古建筑“跳”出了课本。首款国产3A游戏《黑神话：悟空》的爆红，不仅让山西古刹、牌楼、石窟等建筑元素突破次元壁，更推动相关取景地旅游热度飙升。敦煌莫高窟数字化项目则通过VR/AR技术，让全球观众得以“亲临”石窟欣赏古老的壁画。

从数字文创开发到社交媒体传播，从3D建模复原到无人机测绘，技术革新持续拓展着古建筑保护的维度。未来，应继续加强数字化技术的应用，推动跨界合作，提升公众参与度，为冷门学科发展注入更多动力。

（项目团队：记者 方曲韵、王胜昔、张文攀、王冰雅、尚杰、李建斌 通讯员 薛静迪、何睿、张俊军）

(责编：李昉、郝孟佳)

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