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甘肃启动2025年思政教育主题实践活动

2025年03月31日08:46 | 来源：光明日报
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原标题：甘肃启动2025年思政教育主题实践活动

30日，甘肃省启动以“清明祭英烈 重走长征路”为主题的2025年思政教育主题实践活动。当天，300多名大中小学学子走进兰州战役沈家岭战斗遗址，缅怀英勇牺牲的革命先烈，赓续红色血脉，走好新时代的长征路。

沈家岭位于兰州城西南方向十里之处，是扼守兰州盆地和南部山区的要塞，素有“兰州锁钥”之称。在1949年8月的兰州战役中，有3000多名战士永远倒在了沈家岭。

“第一野战军四军十一师三十一团与敌人展开殊死搏斗，他们用生命争夺每一道壕沟、每一寸阵地，最终全团1700多人仅存100多人，33岁的团长王学礼壮烈牺牲。”听着讲解员的讲述，现场的青年学子都湿了眼眶。

兰州市凯文中学高二年级学生刘芳萌说：“我在这次活动中触摸历史、走进历史，更真切感受到今天的幸福生活是无数先烈浴血奋战、英勇牺牲换来的，我们青年一代要将这红色理想信念和理想火种传承下去，让它们永不褪色。”

据悉，活动由甘肃省委宣传部、省委教育工委、省公安厅、省退役军人事务厅共同举办，从3月25日至4月5日，依托甘肃82家革命纪念设施和281家爱国主义教育基地，推出86条红色实训线路，组织青少年学生在实践中接受爱国主义教育、革命传统教育、党史教育、集体主义教育。

甘肃省委教育工委专职副书记郑钰介绍，活动围绕“陕甘边革命根据地创建、两当兵变、兰州战役、血战高台、会宁会师”等主题，在兰州、张掖、白银、庆阳、陇南打造了5条示范线路，共同展开一场穿越时空的青春对话。（记者尚杰、王冰雅）

(责编：李昉、郝孟佳)

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