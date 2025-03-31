原标题：【瞧我们的前沿科技】我科学家发现青龙山恐龙蛋独特排列方式

“联合科研团队初步确定，青龙山恐龙蛋化石普遍表现出特殊排列规律，如常见同层埋藏的恐龙蛋3至5枚一组排列成微微弯曲的弧线，多组弧线近平行展布。这种排列方式与已知的大多数恐龙蛋在蛋窝中的排列方式不一样。”日前，中国郧阳恐龙蛋研究中心专家、湖北省地质科学研究院高级工程师赵璧在接受记者采访时表示，这种恐龙蛋特殊排列现象在多个不同的含恐龙蛋化石层位可见，说明这种“蛋”排列规律在不同时间的恐龙蛋巢中是普遍存在的，这种排列规律可能反映了青龙山恐龙产蛋繁殖的独特行为。

湖北省十堰市郧阳区柳陂镇青龙山恐龙蛋化石群于1995年被发现。专家推断，这里至少有30万枚恐龙蛋化石，是迄今为止世界上原址保存恐龙蛋化石最集中、数量最多、保存最完整、规模最大的化石群。

日前，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、湖北省地质科学研究院科研人员组成的联合科研团队与有关测绘公司合作使用激光雷达扫描仪对遗址馆内的地形地物进行数据密集采样。赵璧介绍说，这是联合科研团队在青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区内，首次尝试使用三维激光扫描为遗址进行高精度定位和点云空间数据矩阵构建。

赵璧表示，因质地脆弱，传统人工测绘易对恐龙蛋化石造成不可逆损伤。三维激光扫描技术通过非接触式采集，在零干预状态下获取海量数据，未来还有可能进一步结合AI算法，自动识别恐龙蛋化石类型与埋藏层位特征。

据悉，完成数据测量后，联合科研团队将使用专业软件对点云数据进行降噪处理和地形地物识别，形成准确的点云数据集，配合现场恐龙蛋化石分布调查结果，进一步开展实地验证，完成原址恐龙蛋化石编号、信息登录和点云数据标注，以毫米级精度最终形成遗址馆馆内高精度地形线及恐龙蛋位置分布“数字底图”。（记者王建宏、张锐 通讯员朱江、纪宏新）

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