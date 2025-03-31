原标题：聚焦新时代徽学研究 学界探讨理解“何以徽州”展现“何以中国”

从诗仙李白“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”到戏圣汤显祖“一生痴绝处，无梦到徽州”、从文房四宝到徽班进京、从白墙黛瓦马头翘角的徽派建筑到曾经纵横天下的徽商……极富特色的古徽州文化，在海内外有深远影响并已发展形成徽学。

“新时代徽学研究的回顾与展望座谈会”在北京举行。中新网记者 孙自法 摄

由中国社会科学院古代史研究所(古代史所)主办、中国社会科学院徽学研究中心承办的“新时代徽学研究的回顾与展望座谈会”，近日在北京举行，来自中国社会科学院、清华大学、北京大学、复旦大学、南开大学、上海交通大学、安徽大学、安徽师范大学、黄山学院、江苏省社会科学院、广东省社会科学院、日本熊本大学等高校及科研机构的徽学研究专家学者相聚一堂，探讨理解“何以徽州”、展现“何以中国”，共商新时代徽学研究发展大计。

全面推进徽学三大体系建设

中国历史研究院副院长、中国社会科学院古代史所所长杨艳秋指出，改革开放以来，徽学研究取得重要成果，但也面临极大挑战。

她对徽学学科发展布局和前景规划提出三方面想法：一是全面推进徽学学科体系、学术体系、话语体系建设。要细化文书整理，推进数字化建设，加强学科融合，开展国际对话，构建能展现新时代中国哲学社会科学气派的徽学研究体系。

二是细致挖掘以徽州为代表的中国古代历史文化区域特色，徽学既是区域史研究的重要典型，也具有超越区域的研究价值。

三是立足中华文明传承发展脉络，深入理解徽州地域历史文化的时代内涵。理解“何以徽州”，展现“何以中国”，加速推进中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

中国社会科学院古代史所万明研究员说，徽学研究提倡与明清社会经济史研究密切结合，在整理徽州文书的基础上讨论重大历史问题，比如全球化视野下中国与世界的互动关系、近代中国的艰难转型等。

复旦大学历史地理研究所王振忠教授认为，近十年来徽州文书的整理出版蔚为大观、内容丰富，徽学研究未来可从见识新史料、交流新见解、讨论新问题三个方面继续着力。他希望建设徽州文献数据库，促进资源共享。

共同推动徽学研究纵深发展

北京大学历史系刘永华教授指出，徽州文献体量庞大、空间密度高、时段跨度长、类型多元，有助于立体开展历史研究。

日本熊本大学文学部部长伊藤正彦教授线上参会，强调黄册与鱼鳞图册对于明史研究的重要意义。

在南开大学历史学院卞利教授看来，目前徽学研究存在研究力量分散、资料开放性相对低、研究低水平重复等问题，未来应从把握徽学学科性质、开放徽州文献、提升研究队伍水平、开展跨学科交叉研究等方面，促进徽学研究的进一步繁荣发展。

安徽大学徽学研究中心副主任张小坡教授认为，徽州盐商研究未来应持续发掘、运用新材料，坚持开展多学科研究，重视田野调查。

黄山学院马克思主义学院副院长刘芳正副教授提出，徽学应深化专题研究、开展比较研究、拓展研究领域。

广东省社会科学院历史研究所申斌副研究员认为，徽学研究除宋元明、晚清民国时段之外，还可做进一步的整体史思考。

中国社会科学院徽学研究中心主任、中国社会科学院古代史所解扬研究员总结表示，徽学研究前辈为中国社会科学院徽学研究中心的发展建立良好的基础，未来在徽州文书整理研究、徽学学科建设等方面，该中心希望能与各高校、科研机构进一步深化合作，建立联合联动机制，共同推动徽学研究向纵深发展。

徽州文书是徽学研究的基础

中国社会科学院古代史所介绍，20世纪五六十年代，该所前身中国社会科学院历史所率先进入徽学研究领域，是中国最早收藏徽州文书并进行整理分类、开展研究的科研机构之一，徽州文书经过几代学者积累已达1.6万余件，其中不少文书年代早、史料价值高。

在发展过程中，中国社会科学院古代史所加强徽学研究机构建设：1983年，设立徽州文契整理组；1995年，成立中国社会科学院徽学研究中心。同时，该所已取得非常有代表性的《徽州千年契约文书》等重量级成果，形成以文书为基础、以土地制度为核心、以经济计量为主要方法的徽学研究体系。

学界认为，徽学是关于徽州的学问，理解徽州，有助于深入对中国古代历史文化的认识和判断；研究徽州，对于中国古代史学术发展具有独特价值；把握徽州一地，能够推进对历史上中国的整体认识。

继殷墟甲骨、汉晋简帛、敦煌文书、明清档案之后，徽州文书被誉为中国历史文化的“第五大发现”，也是徽学研究的基础。徽州文书体例清晰，门类丰富，从不同侧面反映土地关系与财产、商业秩序与宗族、教育科举与会社，比较完整地呈现出徽州细密谨严、来往有序的地方社会图景，为徽学研究奠定了文献学基础。(记者 孙自法)

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