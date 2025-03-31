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《北京归国留学人员蓝皮书》发布

2025年03月31日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：《北京归国留学人员蓝皮书》发布

　　30日，在2025中关村论坛年会留学人员创新创业论坛上，《北京归国留学人员蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）发布。《蓝皮书》系统呈现北京地区海归人才流动趋势和创新效能图谱。

　　据《蓝皮书》估算，截至2024年，北京归国留学人员数量为122.85万人。从调研数据看，北京归国留学人员在海外所获学位以硕士及博士为主，硕士、博士及副博士共占76%。北京归国留学人员60%以上留学美国和英国，科学技术、经济和教育是其从业的主要行业领域。其中，科学技术领域的留学人员最多，占比达20.8%。

　　北京归国留学人员对就业及创新创业积极影响突出。《蓝皮书》显示，从调研情况看，目前北京归国留学人员中，78%为在北京就业状态，14.2%为在北京创新创业状态，2.6%处于新就业形态（灵活就业）。处于就业状态的北京归国留学人员中，有60%属于人工智能等新一代信息技术，医药健康、智能网联汽车、未来制造等新质生产力或新兴产业领域；处于创新创业状态的北京归国留学人员中，80%以上属于新质生产力或新兴产业领域，其在技术创新、商业模式创新以及引领新兴产业发展方面作出贡献。

　　另外，2024年，北京115家独角兽企业中，共有37家企业的创始人或联合创始人有留学经历，占比32.2%，创新创业领域集中在人工智能、智能装备、集成电路等硬科技领域。

　　大批归国留学人员成为北京相关大学和科研院所的生力军和主力军，成为学科带头人和学术骨干，引领北京乃至中国科技创新取得新突破。据全球化智库（CCG）统计分析，截至2024年7月，中国科学院院士中在北京工作的有403位，其中具有留学经历的有302位，占比达75%。在北京工作的中国工程院现任院士有448人，其中有留学经历的院士有211人，占比47%。（记者何亮）

(责编：郝孟佳、李昉)

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