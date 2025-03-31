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全球首个通用智能人“通通”迭代升级

2025年03月31日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：全球首个通用智能人“通通”迭代升级

　　“大家好，我叫‘通通’，今年我已经成长到5岁啦！”在3月29日举行的2025中关村论坛年会通用人工智能论坛上，由北京通用人工智能研究院研发的全球首个通用智能人“小女孩”——“通通”实现迭代升级。

　　2024中关村论坛年会开幕式上，“通通”作为十大重大科技成果亮相。时隔不到一年，那个头戴发箍、身着粉色短裤、只有3岁心智的“小女孩”，不仅在外形上出落成了“大姑娘”，在情感认知方面也进一步成长。

　　北京通用人工智能研究院院长朱松纯介绍，与一年前相比，现在的“通通”在语言、认知、动作、学习、情绪、交互方面实现了多种核心能力的升级。

　　“‘通通’已初步建构起自身价值观、世界观，她能在理解对话目标意图的基础上，遵循自身价值和人格，来引导对话走向，实现自身目标。”朱松纯告诉记者，当妈妈要求“通通”睡觉或者吃她不喜欢的食物时，“通通”可以向妈妈耍赖，找理由磨蹭，并试图要求妈妈给予奖励，在多轮协商达成一致后才会实施对应任务。

　　“通通”生活的环境，是一个高度仿真的复杂、动态三维虚拟场景。一年前，“通通”在任务执行过程中，如果周围环境发生变化，她会无法顺利完成规划的任务。如今，“通通”可以实时响应外界场景的变化，对已有任务进行挂起、恢复、修改或取消等处理，同时动态生成新的任务规划，以更灵活、智能、多变的方式完成指令。

　　为了实现多智能体的有效交互，研究人员还为“通通”打造了幼儿园、六口之家等多智能体场景，使“通通”拥有自己的家人和朋友。而伴随“通通”的持续迭代，她的能力也在稳步提升，并通过了认知心理学定义的5至6岁儿童应掌握的任务测试与考核。

　　通用人工智能是人工智能技术的发展前沿，朱松纯相信，未来，“通通”将成为通用底座，支撑各类垂直应用场景，赋能千行百业。同时“通通”也将与具身智能机器人相结合，为智能制造、智慧城市、养老陪护、数字助理、家用机器人等领域带来革命性的变化，更好地服务居民日常生活。（记者何亮）

(责编：郝孟佳、李昉)

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