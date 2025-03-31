3月31日至4月3日

本报北京3月30日电 （记者吴丹）今年3月31日是第三十个全国中小学生安全教育日。为指导各地开展好安全教育活动，教育部办公厅印发专门通知，自3月31日安全教育日当天起到4月3日，组织开展全国中小学生安全教育周活动。

通知要求，各地要采取线上线下相结合方式，广泛开展各类安全主题教育活动。要探索创新沉浸式、体验式活动，着力提升安全教育针对性、有效性。

全国中小学生安全教育日主题活动近日在北京市门头沟区妙峰山民族学校举办。教育部有关负责同志表示，各地要着眼常态、长效，运用情景模拟、案例分析、实践体验、游戏互动等形式，将安全教育全面融入课程体系，讲好安全教育“精品课”。要运用视频、动画、VR（虚拟现实）体验、宣传手册等形式，开发优质安全教育数字资源，丰富安全教育“资源包”。推动校际、区域之间交流合作，发挥家校社协同育人“教联体”作用。

《 人民日报 》（ 2025年03月31日 04 版）

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