人民网北京3月29日电 （记者孙竞）日前，北京市朝阳区白家庄小学举办题为“生态美育：E学宜用益成长”的育人成果展示活动。北京市金帆书画院、金鹏科技团等6个市、区、校级社团参与了学习成果展示，呈现了生态美育在不同领域的实践。

白家庄小学教育集团党总支书记刘飞介绍，活动旨在进一步推进“依托生态文明教育课程启动绿色创新人才培养”项目，致力于打造“生态美育”的品牌特色。

活动上，非遗大师与金帆书画院的学生们带来传统兔爷和国画装裱展示；金鹏科技团展示了如何通过机器人及编程实现科技与生态共生的理念；朝英探索科技实践社团则以《北京城区土栖甲虫调查与生态价值分析》等小课题研究展示，深入挖掘生态美育的内涵，激发了师生们的思考与讨论。

课程展示环节，学校采用“课程1+1”模式，即一节跨学科说课搭配一节学科课，全方位呈现生态美育与教学的深度融合。活动共设六个会场，同步开展12节课程展示。课程涵盖生态环境、文化、科技等多个领域，涉及8个学科，借助全链式学科融合学习模式，引入人工智能赋能学习过程。

北京教育科学研究院终身学习与可持续发展教育研究所所长史枫认为，白家庄小学生态文明教育成果树立了跨界协同育人的优秀范例。学校通过综合化教育培育未来生态小公民的做法，不仅深化了学生对生态文明的理解，还在实践中取得了显著成效。

白家庄小学教育集团校长安海霞表示，学校构建生态美育五维理念——创环境美、建关系美、育心灵美、塑行为美、促成长美，从而达到“E学宜用益生长”的育人成效。活动展示了白家庄小学在生态美育领域的积极探索与创新实践。未来，学校将继续深化这一领域的实践，努力培养兼具绿色创新能力和社会责任感的新时代学子，为社会输送更多具有可持续发展理念的高素质人才。

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