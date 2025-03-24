打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

第九届高等学校外语教育改革与发展论坛在京举办

2025年03月24日10:20 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月24日电 （记者孙竞）22日至23日，以“聚力创新 全球卓越”为主题的第九届高等学校外语教育改革与发展论坛在京举办。论坛由北京外国语大学、教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会、教育部高等学校大学外语教学指导委员会主办。

教育部高等教育司副司长武世兴指出，要推进外语教育课程思政内涵建设，有效融合思政教育“小课堂”和社会“大课堂”；强化外语领域拔尖创新人才自主培养，创新“外语+专业”“专业+外语”人才培养模式，加快关键安全领域涉外人才培养；构建外语人才自主培养体系，建强课程、教材、教师和实践等核心教学要素，以课程改革小切口，带动解决人才培养模式大问题；积极应对人工智能时代的挑战，探索数字赋能大规模因材施教、创新性教学的有效途径，提升外语教育智慧化水平，大力提升外语人才自主培养能力。

教育部高等学校德语专业教学指导分委员会主任委员、北京外国语大学校长贾文键分享了北外在服务国家战略、参与全球教育治理方面的探索与实践。他谈到，一是深化课程思政建设，实施“大思政课”和“时代新人铸魂工程”；二是探索学科前沿交叉和新兴空白领域，实施“101工程”，建设多语种教材方阵、多模态语料方阵和多领域学术期刊方阵；三是通过成立人工智能与人类语言重点实验室，打造微专业，研发AI数字教材等，将人工智能融入教学科研与管理；四是深化全球立校战略，积极提升国际交流合作水平，全力建设全球语言服务平台等，布局优质社会服务品牌。

会上，北京外国语大学国家全球语言（含小语种）服务平台发布。该平台立足国家高质量对外开放战略和“一带一路”建设，助力构建新时代中国对外话语体系，推动对接国家和社会需求的外语人才培养创新。

2025“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛也在会上启动，并发布短视频赛项题目“美丽中国”和定题演讲题目“Strike the Waves”（击水中流，破浪前行）。《理解当代中国 大学英语综合教程》、“四新”大学英语系列教材全新发布，为持续深化“三进”工作、全面推进“四新”建设提供重要支撑。

论坛同时设置3场教指委论坛及9场专题论坛，探讨高等外语教育转型发展新路径与卓越人才培养新举措。论坛期间，《新世纪汉英大词典》（第三版）、《新一代大学英语》（第二版）、外研社“企业出海国际化人才解决方案”、万卷·丝路语料库和书生·丝路大模型发布，“人工智能与未来教育协同创新中心”成立。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部