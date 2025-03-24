人民网北京3月24日电 （记者孙竞）22日至23日，以“聚力创新 全球卓越”为主题的第九届高等学校外语教育改革与发展论坛在京举办。论坛由北京外国语大学、教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会、教育部高等学校大学外语教学指导委员会主办。

教育部高等教育司副司长武世兴指出，要推进外语教育课程思政内涵建设，有效融合思政教育“小课堂”和社会“大课堂”；强化外语领域拔尖创新人才自主培养，创新“外语+专业”“专业+外语”人才培养模式，加快关键安全领域涉外人才培养；构建外语人才自主培养体系，建强课程、教材、教师和实践等核心教学要素，以课程改革小切口，带动解决人才培养模式大问题；积极应对人工智能时代的挑战，探索数字赋能大规模因材施教、创新性教学的有效途径，提升外语教育智慧化水平，大力提升外语人才自主培养能力。

教育部高等学校德语专业教学指导分委员会主任委员、北京外国语大学校长贾文键分享了北外在服务国家战略、参与全球教育治理方面的探索与实践。他谈到，一是深化课程思政建设，实施“大思政课”和“时代新人铸魂工程”；二是探索学科前沿交叉和新兴空白领域，实施“101工程”，建设多语种教材方阵、多模态语料方阵和多领域学术期刊方阵；三是通过成立人工智能与人类语言重点实验室，打造微专业，研发AI数字教材等，将人工智能融入教学科研与管理；四是深化全球立校战略，积极提升国际交流合作水平，全力建设全球语言服务平台等，布局优质社会服务品牌。

会上，北京外国语大学国家全球语言（含小语种）服务平台发布。该平台立足国家高质量对外开放战略和“一带一路”建设，助力构建新时代中国对外话语体系，推动对接国家和社会需求的外语人才培养创新。

2025“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛也在会上启动，并发布短视频赛项题目“美丽中国”和定题演讲题目“Strike the Waves”（击水中流，破浪前行）。《理解当代中国 大学英语综合教程》、“四新”大学英语系列教材全新发布，为持续深化“三进”工作、全面推进“四新”建设提供重要支撑。

论坛同时设置3场教指委论坛及9场专题论坛，探讨高等外语教育转型发展新路径与卓越人才培养新举措。论坛期间，《新世纪汉英大词典》（第三版）、《新一代大学英语》（第二版）、外研社“企业出海国际化人才解决方案”、万卷·丝路语料库和书生·丝路大模型发布，“人工智能与未来教育协同创新中心”成立。

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