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北交大举办“美创未来”培知美育教学成果双年展

2025年03月29日11:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月29日电 （记者孙竞）28日，“美创未来”培知美育教学成果双年展暨首都高校美育学术论坛在北京交通大学举办。

展览以“新工科”人才培养为支点，百余件优秀美育作品亮相，聚焦学科交叉、数字赋能、社会服务、文化传承四个方面，集中展示了北交大基础美育、精准美育、特色美育三阶美育人才培养工作成果。

北京交通大学建筑与艺术学院党委书记秦思阳介绍，北交大构建了“培知美育”教育模式，打造 “基础美育—精准美育—特色美育”三阶美育体系，形成课堂、艺术场馆、数字平台、社会场域的多维实践系统，推动美育与专业教育、思政教育、科研创新深度融合。近3年来，累计开设美育课程60余门，覆盖全校18个学院、60余个专业，超4000名交大学子在美育实践中提升审美素养、厚植文化自信。

数字化展区前，一款集虚拟教学、可视化教学、语音互动为一体的AI数字人备受关注。据北京交通大学建筑与艺术学院美育中心秘书长唐然介绍，该智能技术是基于学校AI数字人教学课程《大学美育实践》及《设计与审美概论》特别引入的，融合智能交互引擎与三维扫描建模技术，集成语音对话、知识点可视化及虚拟场景演示功能，打造可自主讲解、实时答疑的虚拟教师。未来将结合校园的数字化、虚拟仿真平台，搭载动态表情反馈与情境互动模块，为学生构建沉浸式艺术氛围教学空间，为高校艺术教育数字化升级提供新路径。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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