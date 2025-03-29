打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

国科大新学院迎来首批368名学子

2025年03月29日08:24 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月29日电 （记者郝孟佳）28日，中国科学院大学在雁栖湖校区举行前沿交叉科学学院首届学生开学典礼。据悉，该学院首批招收来自69个学科专业的368名优秀在读博士生，旨在聚焦科技前沿、超常规培养拔尖创新人才。

中国科学院副院长、党组成员，中国科学院大学党委书记、校长周琪院士表示，成立前沿交叉科学学院是学校探索教育、科技、人才培养变革之路的重大举措。学院首届学生作为中国科学院、国科大科教融合3.0新时代的“黄埔一期”，要以“两弹一星”精神为引领，能从实践中找问题，在科学指导中解决问题，在解决问题中塑造自身创新能力。

中国科学院党组成员、秘书长孙晓明指出，人才培养模式需要满足挑战科技前沿、破解关键核心技术、培育新兴产业等国家战略需求，她表示，希望国科大做好前沿交叉科学学院首届学生的培养工作，通过创新人才培养模式，建强一流师资队伍，创新教育评价标准，切实提高人才培养质量。

中国科学院大学导师代表李泠提到，希望学生们勇于探索未知，敢于质疑和验证；学会合作与交流，发挥团队的力量；注重理论与实践相结合，将知识转化为实际成果。

前沿交叉科学学院学生代表庞宇轩号召大家接过“两弹一星”精神的接力棒，主动攻坚大任务，敢做“超纲题”、敢闯“无人区”，为中国科学院抢占科技制高点注入新的青春力量。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部