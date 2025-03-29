人民网北京3月29日电 （记者郝孟佳）28日，中国科学院大学在雁栖湖校区举行前沿交叉科学学院首届学生开学典礼。据悉，该学院首批招收来自69个学科专业的368名优秀在读博士生，旨在聚焦科技前沿、超常规培养拔尖创新人才。

中国科学院副院长、党组成员，中国科学院大学党委书记、校长周琪院士表示，成立前沿交叉科学学院是学校探索教育、科技、人才培养变革之路的重大举措。学院首届学生作为中国科学院、国科大科教融合3.0新时代的“黄埔一期”，要以“两弹一星”精神为引领，能从实践中找问题，在科学指导中解决问题，在解决问题中塑造自身创新能力。

中国科学院党组成员、秘书长孙晓明指出，人才培养模式需要满足挑战科技前沿、破解关键核心技术、培育新兴产业等国家战略需求，她表示，希望国科大做好前沿交叉科学学院首届学生的培养工作，通过创新人才培养模式，建强一流师资队伍，创新教育评价标准，切实提高人才培养质量。

中国科学院大学导师代表李泠提到，希望学生们勇于探索未知，敢于质疑和验证；学会合作与交流，发挥团队的力量；注重理论与实践相结合，将知识转化为实际成果。

前沿交叉科学学院学生代表庞宇轩号召大家接过“两弹一星”精神的接力棒，主动攻坚大任务，敢做“超纲题”、敢闯“无人区”，为中国科学院抢占科技制高点注入新的青春力量。

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