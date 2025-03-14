00后海外创业青年陈洁琰——

杨 宁 彭晓雅

北欧的森林木屋、绚烂极光下的营地与生机盎然的农场，都是中国青年陈洁琰的文旅创业的“天地”。怀揣热情，她乐此不疲地找寻新的“目的地”，书写属于自己的人生探索故事。

探索启程

陈洁琰坚信这个世界上一定存在一个“地方”，或者说一种状态，是她真正想要抵达的目的地。她说：“只要坚持探索，我一定能找到我想要的东西。”带着这样的信念，她一直走在探索世界、探索自我的道路上。

高中时期，陈洁琰对世界的好奇和探索热情已经萌芽。通过邮件往来，她结识了来自世界各地的笔友，他们互相分享着各自的学习生活和当地文化。这些交流的邮件为陈洁琰打开一扇又一扇“窗户”，让她看到了文化的丰富多元和世界的广袤。

怀着向往和热情，陈洁琰的世界探索之旅正式开启于大学时期。她说：“从18岁开始，我进一步发现了世界的广阔、自己的潜力以及未来的无限可能。”大学期间，陈洁琰不断尝试新的事物，积极参与各类活动，如义工旅行、学习爵士舞和新媒体、出国自由行等，在其中找到热爱和新的可能，也一步步认识自我、提升能力。

也是这一时期的实践，在陈洁琰心中埋下了创业的种子。大二时，她加入了一个为在华外国人提供服务的创业团队。陈洁琰与来自世界各地的创业者对话，在他们的创业故事中获得启发与灵感，她逐渐意识到创业并非天赋，而是通过实践与经验不断磨炼出来的能力。

创业“火花”

来到瑞典后，陈洁琰敏锐地发现了北欧旅游存在的问题，在大量同质化的项目中游客往往只能“浅尝辄止”，难以真正体验当地文化。于是，她萌生了文旅创业的想法，希望能让更多人看到北欧的不同面貌。

陈洁琰说：“北欧现在已经有了很多标准化的行程，但我想做不一样的。”突破大众化的范式，陈洁琰将自己的文旅创业定位为“探索式旅行”。对实地体验与世界探索的强调，则是这一项目的独特之处，也是陈洁琰贯穿始终的创业理念。

她说：“我的人生真正开始于18岁，在这之后，我在迷茫与探索中前行。如今，我希望通过这个项目，帮助那些和我一样迷茫的年轻人更快找到方向，或者至少不要放弃追寻自我，让他们看到不同的人生选择。”

她回忆道：“那时我觉得这个事儿能做，就去做了。但至于能做多远，都是后话。”来到瑞典三个月后，陈洁琰说干就干，开启创业，一周内组建好团队，一周完成产品上线，一路“小步快跑”的他们很快收到了第一笔订单。

回顾创业遇到的难题，陈洁琰谈起创业初期推出的一个项目。当时，这一项目面临很大的风险，团队成员几乎全部都要求撤销项目。但是陈洁琰认为这个项目对品牌意义重大，不能因为风险就放弃。她说：“虽然难，但我觉得这个项目一定要继续做下去。”抱着这样的决心，她力排众议，迎难而上，最终，这一项目获得成功。

情感连接

陈洁琰的旅行项目总是流动着温暖与情感，她希望以一段旅程为桥梁，让参与者们建立深度的、可持续的连接。

在今年跨年期间的一个疗愈旅游项目中，陈洁琰与一群女青年一同前往瑞典北部的森林小屋。

北极圈的极光之下，他们体验当地特色的生活方式，互相帮助与鼓励，分享各自的故事，收获了珍贵的情谊和美好的回忆。项目即将结束时，人们围坐在一起交流感悟、互相祝福。一位女生分享说，长期处于迷茫的她在这次旅程中获得了新的力量，也感受到了属于自己的人生意义。这让陈洁琰深受触动，“因为这就是我做这个品牌的初衷。自己一直为之努力的事情，真正能给别人带来一些帮助，这让我很满足。”

回顾自己的创业历程，陈洁琰说：“从一个点开始，到成为一个小岛，纵使还有很多不足，却让我有了更多向前奔跑的动力。”未来，她将继续专注于自己的品牌，并尝试推出更多新项目。

陈洁琰说：“我希望能在自己能力范围之内去做更多的事情。”在这片被自然温柔拥抱的土地上，陈洁琰将与更多的人继续走在探索的道路上，编织生命的连接。

(责编：郝孟佳、李昉)