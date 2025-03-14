原标题：丹青绘长江 文脉贯千年

千年文脉在尺幅之间奔涌，翰墨丹青于数字空间新生。日前，“盛世修典——‘中国历代绘画大系’成果展武汉大学专题展‘月涌大江流’”在武汉大学万林艺术博物馆正式亮相。

本次专题展以国家级重大文化工程“中国历代绘画大系”的成果为基石，选取汉唐至明清的经典佳作，勾勒出中国绘画发展的整体历史脉络。拣选含有长江文化元素的典型画作，彰显地域特色，共展出300余幅历代名画高清调色打样稿。

“中国历代绘画大系”肩负文化传承使命，历时二十载。项目团队跨越山海，搜寻散佚海内外的艺术瑰宝，建成全球规模最大的古代绘画数字资源库。这项工程不仅破解了古画“藏用两难”的困局，更以数字化手段整合全球珍藏，填补中国艺术史研究空白。

武汉大学图书馆副馆长、万林艺术博物馆副馆长彭蛟介绍，本次展览以“月涌大江流”为主题，分为“千古丹青”和“天地江流”两个篇章。其中，一方面选择历代最具代表性的画作，另一方面聚焦长江文脉与荆楚文化，贯通汉唐至明清，通过视觉化叙事多维呈现传统文化精髓。

展品甄选兼顾艺术史经典与地域特色。北宋王希孟的《千里江山图》青绿长卷铺陈出江山的壮丽；明代吴伟的《长江万里图》以灵动笔触捕捉峡江的险峻。更引人注目的是对地域文化的深度挖掘——屈原《九歌》中的湘君、湘夫人化身明代陈洪绶笔下的飘逸形象；昭君出塞的悲壮场景在清代费丹旭的工笔中重现；而米芾父子的“米氏云山”，则以水墨点染出荆楚山水的苍润气象。

从楚地荆门云开处，一江碧水奔腾而出，流向平野。江面上，千年舟楫的倒影、烟波尽处的楼阁、春岸垂杨的风姿，都化作丹青里起伏的线条。画家们用笔墨描绘出长江的雄浑与柔美，让观众感受到长江的无穷魅力，也体会到长江对荆楚大地的滋养。画作中生灵瞬间的姿态，藏着对草木荣枯的敬畏。馆藏珍贵鸟类标本与墙上的绘画作品相互呼应，让参观者能够从不同角度去感受自然、理解艺术。

“武汉大学与浙江大学携手打造本次专题展，将千里江山的层峦叠翠、长江万里的水墨氤氲化作浸润莘莘学子乃至社会大众的美学‘春雨’，这是对‘中国历代绘画大系’成果的立体诠释，有利于进一步推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。”武汉大学图书馆馆长、万林艺术博物馆馆长董有明说。

长江不仅是地理的江，更是文化的江、生命的江。此次展览以千年笔墨为经纬，让那些流散在海外的绘画遗产以数字化的形式重归“故土”，让观众在尺幅之间饱览长江风华、礼敬中华文脉。

据悉，展览展期将持续至5月6日。

（记者 张锐 通讯员 刘欣然）

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