打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

无人农场很“缺人”

2025年03月14日08:46 | 来源：科技日报
小字号

原标题：无人农场很“缺人”

无人农场的发展，正面临一场“新人才荒”。

北京市农林科学院信息技术研究中心研究员吴华瑞在调研中发现，我国蔬菜无人农场全自动移栽机漏苗率高，仍需人工补苗，而日本同类设备因技术封锁无法引进。“打破国外技术垄断，我们只能自己攻关，但面临的困境是，既懂机械设计又懂作物栽培的复合型人才太缺乏了。”他说。

极飞超级棉田管理者艾海鹏直言：“无人农场的‘无人’是假象，我们其实比任何时候都缺人——缺能研发、操作和维护这些‘黑科技’的新农人。”

无人农场作为现代农业的新兴领域，其快速发展离不开专业人才的支撑，尤其是跨领域人才的支撑。

吴华瑞坦言，目前无人农场领域人才匮乏，尤其是既懂人工智能又懂农业的复合型人才更是稀缺。现实情况是，大部分从事无人农场研究的人员都来自信息领域或机器人领域，他们对农业的了解相对有限；而农业领域的人员则对人工智能和智能装备技术不够熟悉。

“未来无人农场领域的人才培养需注重交叉学科融合，培养既懂人工智能、机器人技术，又熟悉农业生产规律的复合型人才。”吴华瑞建议，高校设立智能装备、智能控制、农业机器人等细分专业方向，强化校企合作，推动理论与实践结合。同时，加强基础教育阶段的科普教育，通过参观示范基地、参与科研项目等方式，激发青少年对智慧农业的兴趣。此外，完善职业教育体系，培养一线技术操作与设备维护人才，确保先进技术在田间地头的落地应用。

“现有农机具厂商多为民营企业，研发周期长、成本高，缺乏具备创新能力的技术团队。”在艾海鹏看来，无人农场的推广更需要技术适应型人才。人才的培养应聚焦于模块化技术应用能力和数字化管理思维。

他建议，企业与高校联合开发课程，通过实战培训提升技术人员对无人机、灌溉系统等智能设备的操作与维护能力。同时，注重场景化教学，依托示范农场开展全流程实践，帮助技术人员理解无人化管理的核心逻辑。此外，需加强新农人培训，引导农户转变传统观念，掌握远程监控、数据分析等数字化技能，推动技术与生产的深度融合。

华南农业大学已将“农业机器人”设为必修课，学生们不仅要编程调试导航算法，也要下田插秧。“现代农业早已不是面朝黄土背朝天了。”该校工程学院副院长胡炼指着三维农场模型说，“未来的新农人，得会用卫星数据规划耕种，用AI、大数据防病虫害、预测产量。”

“无人农场领域的人才培养需围绕数字化感知、智能化决策、精准化作业和智能化管理四大核心技术开展。”胡炼建议，通过国家项目牵引，鼓励科研团队与企业合作，在实践中培养科研人员解决复杂问题的能力，如农田环境感知、智能决策模型、智能农机装备开发等，为无人农场的规模化推广提供人才储备。

“当前，我国农业的发展比以往任何时候都更加需要科技的支撑，需要年轻人的力量。”中国工程院院士罗锡文呼吁，“我想以我的亲身经历对所有选择农业事业的年轻人说，要深入农村、扎根基层，唯有深入田间地头，亲身体验农耕的艰辛，方能洞悉农民的真实需求，准确评估技术在田间的实际效能。”（记者 马爱平）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部