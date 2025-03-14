原标题：无人农场很“缺人”

无人农场的发展，正面临一场“新人才荒”。

北京市农林科学院信息技术研究中心研究员吴华瑞在调研中发现，我国蔬菜无人农场全自动移栽机漏苗率高，仍需人工补苗，而日本同类设备因技术封锁无法引进。“打破国外技术垄断，我们只能自己攻关，但面临的困境是，既懂机械设计又懂作物栽培的复合型人才太缺乏了。”他说。

极飞超级棉田管理者艾海鹏直言：“无人农场的‘无人’是假象，我们其实比任何时候都缺人——缺能研发、操作和维护这些‘黑科技’的新农人。”

无人农场作为现代农业的新兴领域，其快速发展离不开专业人才的支撑，尤其是跨领域人才的支撑。

吴华瑞坦言，目前无人农场领域人才匮乏，尤其是既懂人工智能又懂农业的复合型人才更是稀缺。现实情况是，大部分从事无人农场研究的人员都来自信息领域或机器人领域，他们对农业的了解相对有限；而农业领域的人员则对人工智能和智能装备技术不够熟悉。

“未来无人农场领域的人才培养需注重交叉学科融合，培养既懂人工智能、机器人技术，又熟悉农业生产规律的复合型人才。”吴华瑞建议，高校设立智能装备、智能控制、农业机器人等细分专业方向，强化校企合作，推动理论与实践结合。同时，加强基础教育阶段的科普教育，通过参观示范基地、参与科研项目等方式，激发青少年对智慧农业的兴趣。此外，完善职业教育体系，培养一线技术操作与设备维护人才，确保先进技术在田间地头的落地应用。

“现有农机具厂商多为民营企业，研发周期长、成本高，缺乏具备创新能力的技术团队。”在艾海鹏看来，无人农场的推广更需要技术适应型人才。人才的培养应聚焦于模块化技术应用能力和数字化管理思维。

他建议，企业与高校联合开发课程，通过实战培训提升技术人员对无人机、灌溉系统等智能设备的操作与维护能力。同时，注重场景化教学，依托示范农场开展全流程实践，帮助技术人员理解无人化管理的核心逻辑。此外，需加强新农人培训，引导农户转变传统观念，掌握远程监控、数据分析等数字化技能，推动技术与生产的深度融合。

华南农业大学已将“农业机器人”设为必修课，学生们不仅要编程调试导航算法，也要下田插秧。“现代农业早已不是面朝黄土背朝天了。”该校工程学院副院长胡炼指着三维农场模型说，“未来的新农人，得会用卫星数据规划耕种，用AI、大数据防病虫害、预测产量。”

“无人农场领域的人才培养需围绕数字化感知、智能化决策、精准化作业和智能化管理四大核心技术开展。”胡炼建议，通过国家项目牵引，鼓励科研团队与企业合作，在实践中培养科研人员解决复杂问题的能力，如农田环境感知、智能决策模型、智能农机装备开发等，为无人农场的规模化推广提供人才储备。

“当前，我国农业的发展比以往任何时候都更加需要科技的支撑，需要年轻人的力量。”中国工程院院士罗锡文呼吁，“我想以我的亲身经历对所有选择农业事业的年轻人说，要深入农村、扎根基层，唯有深入田间地头，亲身体验农耕的艰辛，方能洞悉农民的真实需求，准确评估技术在田间的实际效能。”（记者 马爱平）

(责编：郝孟佳、李昉)