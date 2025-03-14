原标题：首个量子网络操作系统创建

QNodeOS硬件。图片来源：奥斯特鲁姆工作室

由荷兰代尔夫特理工大学、荷兰量子技术研究所（QuTech）、奥地利因斯布鲁克大学、法国国家信息与自动化研究所和法国国家科学研究中心组成的量子互联网联盟（QIA）的研究人员宣布了一项重大突破：他们开发了首个专门为量子网络设计的操作系统——QNodeOS。这项成果发表在最新《自然》杂志上，标志着量子网络从理论走向实用的重要一步。

QNodeOS的目标是使量子网络技术更加普及和易于访问。它让研究人员能在量子网络上轻松编程和执行应用程序，并建立了一个框架，这为量子计算机研究开辟了新领域。就像传统计算硬件上的软件让非专业人士也能轻松编程并推动各种应用的发展一样，QNodeOS通过消除网络硬件与软件之间的障碍，使开发者在不同的硬件解决方案上创建应用程序变得更容易。

QNodeOS的一个关键特性是其完全可编程性，这意味着应用程序可以像在Windows或Android等传统操作系统上那样，在较高的抽象级别上运行。不同于以往需要针对每个实验设置进行特定编码的系统，QNodeOS能够支持在网络中操作量子处理器，而不论使用的是何种硬件平台。这种创新架构让开发者能够专注于应用程序的逻辑实现，而非硬件细节，从而更容易开发出新型应用程序。

此外，量子网络应用通常需要在不同节点上独立运行的程序相互协调工作，例如手机客户端和云端服务器之间的协作，这些都需要通过消息传递和量子纠缠来完成。QNodeOS成功解决了这一独特挑战，展示了其与多种类型的量子硬件兼容的能力，包括基于捕获离子和钻石色心的不同量子处理器。

QNodeOS的诞生不仅促进了量子网络技术的发展，也为未来的互联网变革铺平了道路，有望彻底改变人们对互联网的理解和使用方式。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)