人民网北京3月13日电 （记者刘梦琦）近日，长江工程职业技术学院机电工程学院工业机器人技术、机电一体化技术、电气自动化技术3个专业现场工程师班学生在武汉开启了首次为期一天的企业生产实践。

校方供图

活动当日，同学们走进企业核心生产区——Array通道，上了一堂现场教学课。从穿着无尘服开始，“实景式”体验生产流程，近距离感受专业知识在实际生产中的运用。

活动期间，同学们还通过观看厂区规划了解企业发展历程，并亲身体验产品，深入了解行业前沿技术与产品应用。参观期间，学校在企优秀毕业生分享了他从初入职场的新人逐步成长为企业业务骨干的工作经历，让同学们对未来职业发展有了更直观的认识。

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据了解，2023年，长江工程职业技术学院机电工程学院与企业合作，成功立项了湖北省第一批职业教育现场工程师专项培养计划项目，并由机电工程学院智能制造专业群134名2023级学生组成了现场工程师联合培养班。

该校机电工程学院副院长肖青介绍，现场工程师班将课程内容与职业标准对接、教学过程与工程现场对接，围绕专业发展趋势，校企双方制定课程标准，将企业案例融入课堂教学，基于企业实际工作岗位需求，强化企业现场工作及管理要求，既能帮助企业解决需求，也能更好培养职业技能人才。

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