本报北京2月13日电 （记者吴月辉、钟自炜）中国科学院古脊椎动物与古人类研究所（以下简称“古脊椎所”）王敏团队和福建省地质调查研究院（以下简称“福建地调院”）团队对新发现鸟类化石——“政和八闽鸟”的联合研究，揭示了现代鸟类的体型结构在侏罗纪晚期（距今1.5亿年）就已经出现。这一发现，将以尾综骨为代表的重要特征的出现时间提早了近2000万年。相关研究成果于北京时间2月13日在《自然》发表。

自2021年开始，古脊椎所研究员王敏、周忠和与福建地调院开展合作，组建联合团队，在福建省内开展系统的古生物和地层考察工作。

2023年9月，该联合团队在《自然》发表了福建首次发现的恐龙骨骼化石——奇异福建龙，并命名了“政和动物群”，为研究东亚晚中生代陆相生态系统的演化提供了全新窗口。后来，团队经过对“政和动物群”中一块仅有部分肩带骨骼从围岩中显露出来的化石长达一年的室内修复和研究分析，于近期确定了该化石属于鸟类，并将其命名为“政和八闽鸟”。其属名“八闽”是福建的古称。“政和八闽鸟”是目前唯一确切的侏罗纪鸟类。“政和八闽鸟”的发现将鸟类起源的时间推进到距今1.72亿—1.64亿年，改写了鸟类演化的历史。

“‘政和八闽鸟’最特殊的地方在于具有愈合的尾综骨，这是构成现代鸟类体型的基石。”王敏说，“鸟类和其他爬行动物最显著的区别就是鸟类的尾巴很短，不但尾椎数目减少，而且最后几枚尾椎愈合成一个名为尾综骨的结构，它的出现对身体重心前移、后肢和尾骨的独立运动以及飞行能力的完善至关重要。”

尾骨缩短是恐龙—鸟类演化中最彻底的形态变化之一。包括始祖鸟、近鸟龙类等“潜在的侏罗纪鸟类”，它们仍然具有和恐龙一样的长尾骨，从这点来讲，它们至少在体型上与鸟类大相径庭。“政和八闽鸟”的发现首次揭示了现代鸟类的体型在侏罗纪就已经出现，并将以尾综骨为代表的重要特征的出现时间提早了近2000万年。

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 12 版）

(责编：李昉、李依环)