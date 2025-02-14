杨文明 李朵朵

图为派出所民警带着孩子们前往“光明课堂”。

曾玉祥摄（人民视觉）

周五晚，月上枝头。忙活一周的蔡定辉匆匆吃过晚饭，开始备课。

蔡定辉并非老师，而是云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐龙边境派出所一名民警。“我们派出所在贺管新寨开设了‘光明课堂’，一到假期就会对村民开放。”蔡定辉说。

“光明课堂”的设立源自一次例行巡逻。有次走访完农户，蔡定辉恰好遇到该农户家的孩子要去河里戏水，被他及时劝阻。蔡定辉了解到，村里孩子的家长要么外出务工，要么上山割胶，假期根本无法照顾孩子。

“没有大人陪伴就下河游泳，要是溺水了咋办？”一边是自律能力较差的孩子，一边是分身乏术的家长，蔡定辉觉得，应该找个场地把孩子们集中起来，在假期给他们更多陪伴。

想法挺好，但怎么落实？

蔡定辉喊上所里同事，找到村寨“女子护村队”队长说苗商量。

“我家有场地，课堂就设在我家吧。”说苗话音刚落，蔡定辉接上话茬：“我们民警可以轮流辅导孩子功课，陪伴他们。”

之后，蔡定辉挨家挨户上门宣传。开课当天，40多个孩子挤满了院子。课堂如愿办起来，新的烦恼紧随其后。“光明课堂”授课内容局限，方式单一，陆续有孩子不愿再来。蔡定辉便将法律知识融入击鼓传花、有奖问答等游戏；民警杨彩红还开设了美术课，丰富孩子们的假期生活……

为了满足孩子们的求知欲，派出所动员民警捐赠图书，有家书店一下子将2000多册图书捐给“光明课堂”。

夕阳西下，落日余晖洒在下课回家的孩子身上。蔡定辉抖落胳膊上的粉笔灰，看着孩子们逐渐远去的背影，笑着说：“希望孩子们都有个光明的未来。”

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 11 版）

(责编：李昉、李依环)