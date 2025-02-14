打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

这里的“课堂”只在假期开放

杨文明 李朵朵
2025年02月14日09:29 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图为派出所民警带着孩子们前往“光明课堂”。
　　曾玉祥摄（人民视觉）

　　周五晚，月上枝头。忙活一周的蔡定辉匆匆吃过晚饭，开始备课。

　　蔡定辉并非老师，而是云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐龙边境派出所一名民警。“我们派出所在贺管新寨开设了‘光明课堂’，一到假期就会对村民开放。”蔡定辉说。

　　“光明课堂”的设立源自一次例行巡逻。有次走访完农户，蔡定辉恰好遇到该农户家的孩子要去河里戏水，被他及时劝阻。蔡定辉了解到，村里孩子的家长要么外出务工，要么上山割胶，假期根本无法照顾孩子。

　　“没有大人陪伴就下河游泳，要是溺水了咋办？”一边是自律能力较差的孩子，一边是分身乏术的家长，蔡定辉觉得，应该找个场地把孩子们集中起来，在假期给他们更多陪伴。

　　想法挺好，但怎么落实？

　　蔡定辉喊上所里同事，找到村寨“女子护村队”队长说苗商量。

　　“我家有场地，课堂就设在我家吧。”说苗话音刚落，蔡定辉接上话茬：“我们民警可以轮流辅导孩子功课，陪伴他们。”

　　之后，蔡定辉挨家挨户上门宣传。开课当天，40多个孩子挤满了院子。课堂如愿办起来，新的烦恼紧随其后。“光明课堂”授课内容局限，方式单一，陆续有孩子不愿再来。蔡定辉便将法律知识融入击鼓传花、有奖问答等游戏；民警杨彩红还开设了美术课，丰富孩子们的假期生活……

　　为了满足孩子们的求知欲，派出所动员民警捐赠图书，有家书店一下子将2000多册图书捐给“光明课堂”。

　　夕阳西下，落日余晖洒在下课回家的孩子身上。蔡定辉抖落胳膊上的粉笔灰，看着孩子们逐渐远去的背影，笑着说：“希望孩子们都有个光明的未来。”

　　《 人民日报 》（ 2025年02月14日 11 版）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部