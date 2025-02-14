本报香港2月13日电（记者冯学知）应香港特区政府邀请，由教育部和国务院港澳办组成的宣讲团2月12日在港举行宣讲会，让香港各界人士深入了解《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》（以下简称“纲要”）的重要意义。

纲要宣讲会当日在香港特区政府总部举行，由教育部副部长吴岩主讲，约有400人出席，多名与会者在宣讲会上发言分享。

今年初印发的纲要是首个以教育强国为主题、以全面服务中国式现代化建设为重要任务的国家行动计划，明确提出要构建教育科技人才一体统筹推进机制，强化教育对科技和人才的支撑作用，紧密对接粤港澳大湾区的科技创新中心建设、高水平人才高地和吸引集聚人才平台建设，提升创新体系整体效能。

在宣讲会上，吴岩重点围绕建成教育强国的底气、建成教育强国的目标、建成教育强国的任务作了全面阐释和系统解读。吴岩强调，希望香港发挥背靠祖国、联通世界的特殊优势，进一步深化与内地教育交流，特别是要深度融入粤港澳大湾区国际科技创新中心、综合性国家科学中心、高水平人才高地建设，为建成教育强国作出重要贡献。

特区政府政务司司长陈国基发言表示，特区政府一直积极为来自不同背景的人才创造良好的发展空间，推动育才、汇才、科技协同发展，为香港以至国家的高质量发展作出贡献。

特区政府教育局局长蔡若莲发言表示，未来十年，随着国家教育高速发展，香港教育也将迎来黄金时期。教育局将坚持守正创新、配合国家科教兴国战略，抓住国家“一带一路”、粤港澳大湾区等发展机遇，推动香港教育向前迈进。

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