原标题：济南职业学院：成为城市高质量发展的“合伙人”

23岁的刘岩没有想到，在济南职业学院（以下简称“济职”）电子工程系毕业后，他的工作地点仍然在济南。像这种“学习在济南，工作在济南”的情况，正是济职电子工程系所追求的。

济职党委书记苏旭勇说，近年来，学校电子工程系紧密对接济南市主导产业和新兴产业需求，充分依托智能电子与控制技术研发中心这一国家级协同创新中心，实施“雏鹰计划”，培养未来领军人才，让学校成为济南高质量发展的“合伙人”。

“雏鹰计划”促培育

“制定‘雏鹰计划’的初衷，是希望选拔具有创新精神和领导潜质的优秀学生，为其提供发展平台和支持，使其成为未来领军人才。”济职电子工程系主任滕丽丽说。

在济职采访时，记者发现校企深度合作是电子工程系培养人才的“利器”。比如刘岩所在的电子信息工程技术专业（校企合作班），由校企双方共同制定人才培养方案，明确课程设置和培养目标，以此实现优势互补。此外，济职还与中兴通讯股份有限公司共建了“中兴通讯5G+产业学院”，联合培养新一代信息技术产业链中的高技能人才。

据了解，济职与中兴协力（山东）数字科技集团有限公司合作开设了两个专业，双方共同研发、编写教材。目前，该企业的8名专家在济职任教。

前不久，济职学生赵向辉所在团队的“基于机器视觉的单臂拱架式小型贴片机”项目在第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国总决赛中荣获二等奖。赵向辉是“雏鹰计划”的学员之一，他认为项目获奖离不开该计划的支持。

滕丽丽介绍，为实现“雏鹰计划”目标，电子工程系打造了智能电子与控制技术研发中心，该中心拥有6000余平方米教科研基地，40余名专兼职成员，通过构建“项目情景库”、组建“项目导师团”等措施，赋能电子信息类科技创新人才培养。

“该计划通过创设‘项目情景库’激发‘雏鹰’创新思维活力；组建‘项目导师团’，为‘雄鹰’提供智力支持；设立‘项目资金池’，为‘精鹰’提供资金保障；积累‘创新成果库’回馈企业，为群鹰翱翔提供成果转化支撑。”滕丽丽说，“雏鹰计划”融学、练、赛为一体，不断完善高技能人才培育与激励体系，在教师和学生中创建出一个“比学赶超学技术”的良好氛围，造就了一支高层次、高素质、高技术的梯队发展式人才队伍。

搭建平台引人才

钱学武是一位“80后”工学博士。在本科大学服务期满后，他选择了进入济职工作，并将实验室设在了济职电子工程系，深耕科研。

“我看中了这里的平台。”钱学武说，职业教育是与产业发展结合最紧密的教育类型，推进产教融合、校企合作，是职业教育高质量发展的关键环节。

2022年，济职与中兴协力（山东）数字科技集团有限公司联合建设“济南市5G+先进控制技术重点实验室”，钱学武作为项目负责人参与了实验室创建的全过程。

搭建高等级平台，引入高层次人才。济职的平台发展与人才引进形成良性循环。

记者注意到，济职申报的“5G+确定性网络”“新能源汽车储能与智能控制”两个山东省高等学校未来产业工程研究中心成功入选山东省教育厅、山东省工信厅的山东省高等学校未来产业实验室和未来产业工程研究中心建设名单。

滕丽丽告诉记者，上述工程中心依托济南市5G+先进控制技术重点实验室和山东省5G网络建设与应用新旧动能转换公共实训基地建设，旨在开展5G+确定性承载网络技术、5G网络内生确定技术、确定性算网一体化技术以及确定性网络场景应用等方面的研究。

“我们将进一步促进通信类专业教学改革，实现‘以赛促学、以赛促教、以赛促改、以赛促建’，全面推进通信专业的高质量发展，实现应用型人才培养和产业岗位需求有效衔接，为社会培养高技能创新型通信专业人才提供助力。”济职院长尹元华说。（记者 王延斌）

(责编：李昉、李依环)