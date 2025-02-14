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培养适应未来行业需要的能工巧匠

——专访国家级技能大师工作室负责人钟平

2025年02月14日09:14 | 来源：科技日报
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原标题：培养适应未来行业需要的能工巧匠

“我要求学生们每天召开总结会，把训练的进展向我汇报，进展包括是否解决了一个新的技术问题，是否发现了一个新的解决方法。”寒假期间，天津职业技术师范大学工程实训中心教师、国家级技能大师工作室负责人钟平依然忙碌，他正带领学生们积极备战第三届全国职业技能大赛。

2024年，钟平指导的机电一体化项目参赛选手荣获第47届世界技能大赛金牌。他将竞赛成果转化为教学资源，开发出智能制造技术应用实训课程，归纳总结出了一套独具特色的“企业工程实践+世界技能大赛标准”教学方式。

近日，科技日报记者对钟平进行专访，了解他如何提升学生技术水平和创新能力，培养适应未来行业需要的能工巧匠。

解决理论与实践脱节问题

记者：听说您放弃企业高薪聘请，投身职业教育，能和我们分享一下您的经历吗？

钟平：2003年，我从天津职业技术师范大学自动化专业毕业，开启了长达16年的企业技术工作生涯。最初的10年，我在一家教学设备公司工作，打下了扎实的技术基础。之后，我进入一家专注汽车生产线设计和搭建的外企，担任电气设计工程师。10年间，我凭借自身努力荣获全国技术能手称号，这段经历让我对汽车智能制造行业有了深刻认知，也意识到高素质技能人才的重要性。

在企业工作时，我遇到过许多年轻工人，他们满怀对技术的热忱。记得在一次汽车生产线的现场调试中，一群年轻人紧紧跟在我身后，从清晨一直学到深夜。这些年轻工人虽然在学校里学的是与工作相关的专业，但是所学知识与企业实际应用脱节，有些年轻人甚至连最简单的生产线调试运行都做不到。

2019年，在为企业完成一个重要项目后，恰逢天津职业技术师范大学招聘，我意识到回到学校教书能影响更多人，为行业培养更多优秀人才，于是毅然投身职业教育。

记者：您的企业就职经历对教学工作有哪些帮助？

钟平：企业经历让我清楚认识到行业对人才的具体需求，也在解决理论与实践脱节问题方面积累了经验。就拿PLC编程教学来说，很多学生只知道指令内容，却不明白如何在实际场景中运用。我刚毕业时也遇到过类似困境，设备突发故障，我只有满脑子的理论知识，却不知如何下手解决问题。所以在教学中，我会将企业实际案例融入课堂，让学生学会在实践中运用理论知识，培养他们解决实际问题的能力。

记者：培育新时代“工匠之师”是天津职业技术师范大学矢志不渝的办学方向。您如何理解这一方向？

钟平：工匠通常自身具备精湛技艺，能够出色完成工作任务。而工匠之师不仅要技艺高超，还得具备指导他人的能力，能够将自己的经验和技能传授给学生。此外，工匠之师要有前瞻性，不能局限于传授当下的知识，要紧跟时代发展和技术革新步伐。工匠之师应对行业前沿技术和发展趋势有深入研究，这样才能引领学生走在行业发展的前沿，培养出适应未来需求的技能人才。

记者：在教学中，您如何将企业实践经验融入教学，培养能工巧匠？

钟平：我在具体实践中归纳总结出了一套“企业工程实践+世界技能大赛标准”的独具特色的教学方式。一方面，我会将企业实际项目案例引入课堂，让学生在解决实际问题的过程中掌握知识和技能。除了按照大纲正常教学之外，我还适时引入工厂实际项目，引导学生自主操作，从报价、投标到图纸设计、项目编程，整个过程都由学生独立操作。这种教学模式极大地激发了学生的创造力和思考力。

另一方面，我们采用世界技能大赛标准，注重解决技术问题的过程和规范。从要用水平仪检验设备安装的水平度，到安装间隙用卡片测量，再到程序编写、工具使用等，我们对学生都有严格的标准要求。

起初，学生不太适应，觉得老师管得太多。但经过耐心沟通，他们逐渐理解这些要求是为了帮助他们养成良好的做事习惯。这对他们未来的职业发展大有裨益。

推动工业4.0核心技术落地转化

记者：请您介绍一下国家级技能大师工作室的成立过程和主要工作。

钟平：2024年，我负责的钟平技能大师工作室升级为国家级技能大师工作室，工作室主要聚焦工业4.0领域，以“智能制造领域技术研发和高技能人才培养”为主攻方向。具体来说，工作室主要解决三个关键问题：一是制定相关标准，推动工业4.0技术在实际应用中的规范化；二是推进工业4.0核心技术的落地转化，让先进技术切实服务生产；三是为工业4.0培养专业人才，为技术应用提供人力支持。

记者：在技术创新方面，工作室取得了哪些成果？

钟平：在技术创新方面，2023年，我们在调研时发现，国内很多企业在物流门检测上过度依赖国外技术。这些国外技术不仅源代码不开放，功能设置受限，而且价格昂贵，检测准确率仅为98%。

我们将攻克这一技术难题作为重点任务，经过半年的艰苦努力，自主研发出物流门检测系统，并申报了专利。这一系统检测的准确率达到了99%，且应用场景可根据企业需求自由调整。目前，该系统已在部分企业投入使用，接下来我们计划将这一技术进一步推广。

记者：在自主研发物流门检测系统的过程中，有没有遇到什么难题？

钟平：研发过程充满挑战，我们需要从头琢磨底层技术。为提升项目工作效率，我们自己搭建了一套往返测试系统。在物流门检测系统研发中，最重要的就是实验测试数据。最初，我们用人力推动测试小车进行检验，也就是说，在生产线上，人需弯着腰反复推动小车，一组测试需要几百个数据，就意味着人要推几百次，劳动强度极大。后来我们制作了遥控小车，它能按照设定速度自动往返，大大提高了测试效率和数据准确性。

这个项目最难的是解决检测过程中的漏读问题。由于物流门识别的载码体摆放无规律，超高频磁场存在反射折射现象，周边环境和物体摆放角度等都会影响识别稳定性。因此我们花了一个多月时间，在模拟产线中不断调整天线角度、位置，优化算法，才成功解决这一难题。

记者：工作室如何进行人才培养？

钟平：在人才培养上，我们推行师带徒制度，每位老师都有自己的徒弟，带着他们参与实际项目，积累实践经验。我的第一届学生贺涛涛作为教练，指导的工业4.0项目荣获了第47届世界技能大赛金牌，并斩获了世界技能大赛最高奖项——阿尔伯特·维达奖。

紧跟技术前沿发挥引领作用

记者：您认为应该如何消除社会中对职业教育的偏见？

钟平：社会对职业教育的偏见主要源于以学历评价价值的观念，认为职业教育低人一等。要消除偏见，国家应完善相关制度，比如将技能职业等级与职称挂靠，让技能人才在企业评聘中有更好的上升通道，获得相应的薪资报酬。同时，要加强对职业教育的宣传，展示技能人才的重要性和发展前景，改变大众观念。企业也应重视技能人才，给予他们足够的发展空间和尊重。

记者：国家级技能大师工作室应如何发挥引领作用，为发展新质生产力培养更多能工巧匠？

钟平：一方面，工作室要积极开展新技术、新工艺的研发和应用，在企业中进行前期实践检验，解决技术落地问题；另一方面，及时总结经验，形成成果并推广到社会，让新技术能够更快更好地得到应用。此外，工作室还应不断更新研究领域，紧跟技术前沿，为学生提供最新的知识和技能培训，引领行业发展方向。（记者 陈 曦）

(责编：李昉、李依环)

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