原标题：“紫领”人才：带动产业工人转型的“排头兵”

近期，“紫领”一词屡现媒体。不久前，中国人民大学劳动人事学院课题组发布的《新质生产力应用型人才就业趋势报告》（以下简称《报告》）显示，2022年全国“紫领”人才总需求约为2500万人，随着我国产业升级速度加快和智能制造业的蓬勃发展，未来十年“紫领”人才总需求将保持增长态势，到2035年或超3100万人。

“紫领”到底是指哪个群体，它和我们熟知的“白领”“蓝领”等有何区别？这个群体对发展新质生产力起到哪些作用？我国又该如何培养高质量“紫领”人才？带着这些问题，记者采访了相关领域专家。

具有代表性的新质生产力应用型人才

公开素材显示，“紫领”这一说法，最初是在2008年金融危机的背景下提出的。2009年浙江大学管理学院曾开展过“紫领计划”，以期在优秀大学生中更好地培养并造就具有国际视野、创新精神、创业能力、社会责任的未来领导者。随后十余年，“紫领”这一概念持续发展、扩充。2021年3月25日，联想集团启动“紫领工程”，提出依托中国的职业院校，深度推进产教融合，发展特色教育模式，同时通过内部完善的系统化培训体系与畅通的晋升通道，为社会培养并输送“紫领”人才。

《报告》通过对联想集团、TCL科技集团等智能制造业领军企业的调研，特别是对联想集团合肥、武汉、深圳、天津4座产业基地的深入实地考察，将“紫领”人才界定为一类具有代表性的新质生产力应用型人才，并勾勒出其主要特征。

中国人民大学劳动人事学院院长赵忠说，要想全体系、全维度地发展新质生产力，需要取得突破性科研成就的创新型人才，也需要奋战在各行各业生产一线的大国工匠、工程师等应用型人才。“新质生产力应用型人才的崛起，是发展新质生产力不可或缺的关键因素。”赵忠说。

赵忠分析，新质生产力应用型人才的出现是现代产业体系与现代产业工人共同发展、演化的必然结果，是劳动者与技术相互激活的产物。

《报告》的主要参与者、中国人民大学劳动人事学院教授李育辉具体阐述道，在数字化和智能化的浪潮中，与生产场景和生产过程革新相伴而来的，是劳动力市场和劳动者所受到的前所未有的冲击。这些冲击具体体现为数字化带来的工作任务的全面更新、自动化和数智化对工作岗位的重塑与再造，以及生成式人工智能对员工的差异化赋能。

数字化、智能化系统的引入促进了新兴职业的诞生和传统岗位的消亡。从2019年到2024年，人社部陆续发布了74个新职业，其中包括智能制造工程技术人员、工业互联网工程技术人员、虚拟现实工程技术人员、云网智能运维员和生成式人工智能系统应用员等，均与制造业的数字化和智能化密切相关。

赵忠认为，在这一背景下，一个融合了“蓝领”和“白领”技能和素质的新的群体正在涌现，这就是“紫领”。“紫领”在智能制造业里更普遍。“紫领”既拥有传统的操作技能，又具备更高的学习能力、创新能力，其收入和社会地位也相对较高。在赵忠看来，大力培养“紫领”，是应对智能制造等新技术带来挑战的一个重要手段。

产学研结合是培养的必由之路

“在传统的产业工人向新质生产力应用型人才转型的过程中，‘紫领’人才作为一个新兴的职业群体，正在成为带动转型的‘排头兵’。”李育辉说。

如何更好发挥“紫领”排头兵作用？中国劳动学会秘书长赵越认为，要加快培养和塑造现代化的人力资源，构建教育培训的新格局，通过转变教育理念、优化教育内容和创新实施方式，为新质生产力的发展培养大量高素质应用型人才；要构建校政行企四位一体的教育培训新格局，将劳动教育与创新教育、职业教育、在职教育相结合，培养具备创新精神、实践能力和职业素养的新质生产力应用型人才。

同时，要调动企业培训的积极性，支持企业构建完善的在职培训体系，定期组织内部培训课程，为员工提供针对人工智能、大数据等新兴技术的多样化培训项目，鼓励员工不断提升自身能力，成为适应企业业务发展与技术变革需求、掌握跨学科知识的复合型人才，鼓励企业薪酬分配向急需紧缺的高层次、高技能人才倾斜。培训机构则要强化职业培训的市场导向，有效实施大规模职业培训，健全终身职业培训制度，大力加强对新职业的开发，将提升数字技能和素养作为技能培训的重点。

《报告》也提出，产学研结合、联合培养是发展“紫领”人才的必由之路。除了赵越强调的企业、培训机构等方面的努力，《报告》强调，政府应鼓励企业积极寻求与高校、职业院校及科研机构的深度合作，通过共建研发中心、实习实训基地等方式，实现教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接。（记者 操秀英）

(责编：李昉、李依环)