会议现场。

人民网北京1月20日电（记者秦迪）由中国教育科学研究院和人民网共同主办的“国际教育创新趋势研讨会”今日在北京举行。会议主题是“职业教育国际创新趋势”。

教育部职业教育与成人教育司副司长李智、人民网董事长叶蓁蓁、联合国教科文组织东亚办公室教育官员崔美英出席会议并致辞。中国教育科学研究院院长李永智发布了《职业教育国际创新趋势2025》。

该报告认为，职业教育国际创新趋势表现在八个方面：一是公共产品化，日趋彰显公共产品属性。二是整体技能化，从注重单向度转向整体技能发展。三是多元协同化，重视多主体协同与多样化供给。四是转型数字化，伴随产业数字化整体转型。五是泛在终身化，支持全生命周期技能重塑。六是产教双师化，在产教互嵌中提升教师专业素养。七是法治体系化，构建多维法治保障体系。八是国际一体化，推动合作机制和标准体系的衔接兼容。

会上，经济合作与发展组织教育与技能司司长安德烈亚斯·施莱歇尔、联合国教科文组织国际技术和职业教育与培训中心主任弗里德里希·胡布勒、教育部职业教育发展中心副主任黄辉等嘉宾围绕国际职业技能测评现状与趋势、职业教育创新、以高质量职业教育服务人的全面发展等话题作主旨报告。

此外，研讨会还设置了以“职业教育与全球可持续发展”为主题的圆桌讨论、以“职业教育实践创新”为主题的实践探索交流分享等环节，与会嘉宾围绕相关话题展开了深入讨论。

中国教育科学研究院副院长于发友主持开幕式，副院长李晓强致闭幕词。本次研讨会采用线上、线下相结合的方式，200余位来自国内外政府机构、国际组织、职业院校、科研院所的代表和嘉宾共同探讨世界范围职业教育的发展状况，充分交流和研判国际职业教育创新趋势。

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